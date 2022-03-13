Günlük burç yorumları (13 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 13.03.2022 - 09:17
Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Ev ve aile konuları gündeminizde olabilir. Daha fazla ait hissetme ve sahiplenme ihtiyacı duyabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aile bağlarınızı güçlendirebileceğiniz deneyimler yaşayabilir, benim diyerek sahip olmanızla gurur duyacağınız anılar biriktirebilirsiniz.
Boğa
Şefkatli olmayı, merhamet eden taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Yufka yürekli haliniz görenlerin içini ısıtabilir.
İkizler
Kendiniz için duygusal harcamalarda bulunabilir, kendinizi şımartma isteği duyabilirsiniz.
Yengeç
Bir tünelden çıkıyor gibi hissedebilirsiniz. Sonu belli, aydınlık ama çıkana kadar karanlık.
Aslan
İçsel muhakemelerinizde yargı sizden yana, kendinize şefkatli davranabileceğiniz bir gün.
Başak
Hayalleriniz ve hedefleriniz gerçekleştirilmek üzere sizi bekliyor. Yaratım ve ürün çıkarma isteğiniz yoğun, bunu değerlendirebilirsiniz.
Terazi
İş yeriniz ya da çalışma ortamınızdaki kadın figürlerin sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Gerektiği zaman gerektiği yerde bulunmanız bile iyi gelebilir.
Akrep
Gurbet, uluslararası ilişkiler ilginizi çekiyor olabilir. Kalbinizin başka kültürlere attığını düşünebilirsiniz.
Yay
Bugün sizi benliğinize çevirecek, kim olduğunuzu hatırlatacak olayları deneyimleyebilirsiniz. Öğrenmeye daha fazla meraklısınız.
Oğlak
İkili ilişkilerinizde biz demenin ne anlama geldiğini tam anlamıyla yaşayabilir, beraberliğin tadını çıkarabilirsiniz.
Kova
İş hayatınıza getireceğiniz pratik çözümler sandığınızdan çok daha fazla faydalı olabilir. Beğeni ve takdire layık görülebilirsiniz.
Balık
Yaratıcılığınızı ve becerilerinizi hobilerinize yöneltebilirsiniz. Dokunuşlarınızın eşsizliği dikkatleri toplayabilir.