Günlük burç yorumları (13 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 13.03.2022 - 09:17

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 1

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Ev ve aile konuları gündeminizde olabilir. Daha fazla ait hissetme ve sahiplenme ihtiyacı duyabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 2

Koç

Aile bağlarınızı güçlendirebileceğiniz deneyimler yaşayabilir, benim diyerek sahip olmanızla gurur duyacağınız anılar biriktirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 3

Boğa

Şefkatli olmayı, merhamet eden taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Yufka yürekli haliniz görenlerin içini ısıtabilir.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 4

İkizler

Kendiniz için duygusal harcamalarda bulunabilir, kendinizi şımartma isteği duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 5

Yengeç

Bir tünelden çıkıyor gibi hissedebilirsiniz. Sonu belli, aydınlık ama çıkana kadar karanlık.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 6

Aslan

İçsel muhakemelerinizde yargı sizden yana, kendinize şefkatli davranabileceğiniz bir gün.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 7

Başak

Hayalleriniz ve hedefleriniz gerçekleştirilmek üzere sizi bekliyor. Yaratım ve ürün çıkarma isteğiniz yoğun, bunu değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 8

Terazi

İş yeriniz ya da çalışma ortamınızdaki kadın figürlerin sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Gerektiği zaman gerektiği yerde bulunmanız bile iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 9

Akrep

Gurbet, uluslararası ilişkiler ilginizi çekiyor olabilir. Kalbinizin başka kültürlere attığını düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 10

Yay

Bugün sizi benliğinize çevirecek, kim olduğunuzu hatırlatacak olayları deneyimleyebilirsiniz. Öğrenmeye daha fazla meraklısınız.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 11

Oğlak

İkili ilişkilerinizde biz demenin ne anlama geldiğini tam anlamıyla yaşayabilir, beraberliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 12

Kova

İş hayatınıza getireceğiniz pratik çözümler sandığınızdan çok daha fazla faydalı olabilir. Beğeni ve takdire layık görülebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2022) - 13

Balık

Yaratıcılığınızı ve becerilerinizi hobilerinize yöneltebilirsiniz. Dokunuşlarınızın eşsizliği dikkatleri toplayabilir.

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