Günlük burç yorumları (13 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 1

Ay, sabah 09:58 ile10:20 arasında boşlukta olacak ve ardından yay burcuna geçecek. Bugün kendimizi geliştirmek, bilgilenmek için ideal diyebilirim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 2

KOÇ

Gerilimlerin altından da kalkabilecek gücünüz var. Ama bunca uğraşın sonunda elinizde ne kaldığını bugün bir sorgulayın derim. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 3

BOĞA

Bugün önceden hazırlanmış bir kontratınız falan varsa imzalayın yok yeni bir şeye başlayacaksanız oturun oturduğunuz yerde. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Sizin arkanızı birilerinin toplamasını beklerseniz daha çok beklersiniz. Öne çıkmak için eğitimciyseniz performansınızı geliştirmeniz gerekecek. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün üzülebilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Uzun yolculuklardan ve acele sürüşten kaçınılması tavsiye edilir. Biraz daha dikkatli olun! 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 6

ASLAN

Muhtemelen yakın çevrenizde sizinle çalışabilecek başka kişiler de vardır; şansı yakala ve her şeyin yoluna gireceğine inanın bugün.   

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 7

BALIK

Deniz ve suyla ilgili yolculuk iş varsa iptal edin, kazaya dikkat! Planları gerçekleştirmek ve yeni işler için sözleşmeler imzalamak için harika bir gün. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Şu anda gerçekten kafanız karışmış hissedebilirsiniz. Özellikle bilgisayar veya iletişim sorunları varsa, para sorunları nedeniyle uyku sorunu yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 9

AKREP

Özellikle aile konuları, babanız, otorite figürleri, kan bağınız olan insanlarla sürtüşebileceğiniz bir gün yaşamanız olası. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 10

YAY

Düzeltmeye çalıştığınız her ne ise, denemekte ısrar ederseniz çözülecektir. Hiç yapmadığınız bir proje üzerinde çalışma başlayabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Çok fazla endişe zihinsel huzuru engelleyebilir. Bunu yapmaktan kaçının çünkü vücudunuz herhangi bir miktarda endişe, huysuzluk veya endişe yaşayacaktır. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün akılla, duygularınız arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Siz her koşulda ayakta dimdik durabilen insanlarsınız. Moralli olun. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün eviniz için gerekli şeylere para harcarsanız şüphesiz maddi sıkıntı yaşayacaksınız, ancak bu sizi gelecekte pek çok sorundan kurtaracaktır. 

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