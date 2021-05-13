Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2021)

13.05.2021 - 01:33
Sonunda Ay, Venüs’e kavuştu
İlişkide hoş gelişmeler neden olmasın? Bugün çok daha olumlu etkiler var gökyüzünde.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün ne yaparsanız yapın ama ailenizle ve iş yerinizdeki kişilerle takışmamaya özen gösterin. Aman diyeyim. Sarılın telefona yakın arkadaşlarınızı filan arayın, azıcık dertleşin rahatlayın.
Boğa
Şimdi ben size gidin azıcık eşle dostla çene çalın desem ne olacak ki? Boğanın aklı yine parada yatırımda. Neyse ki bu konular için fena bir gün değil, haydi bakalım bol şans!
İkizler
Sevgili ikizler, bugün sosyal çevrenizde bulunan insanlarla çatışmamakta fayda var. Enerjinizi kendiniz için yenilikler yapmaya harcayabilirsiniz, mesela yeni bir eğitime başlamaya ne dersiniz?
Yengeç
Sevgili Yengeçler bugün biraz kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz, çok da iyi yaparsınız, unutmayın ki sorunlarınızın altından nasıl kalkacağınızı yine en iyi siz bilirsiniz.
Aslan
İşlerinizi ve kariyerinizi ilgilendiren konuları kafanızda bu kadar büyütüp içinden çıkılmaz hale getirmeyin derim. Hatta bu konularla ilgili partnerinizden ve sosyal çevrenizden destek alabileceğiniz bir gün.
Başak
Canım başaklarım, çalışkanlığınıza diyecek yok ama iş iş diye diye yediniz bitirdiniz kendinizi, haydi bir mola verinde hem kendiniz hem çalışma arkadaşlarınız biraz nefes alsın.
Terazi
Sevgili Teraziler, ne güzeldir ki bugün kalbinizdeki kelebekler canlanmaya başlayabilir. İşe güce gerilip sıkılmak yerine partnerinize biraz vakit ayırın derim.
Akrep
Canım akrepler, sonunda yüzünüz gülüyor mu ne? Uzun süredir sonuçlanmasını beklediğiniz kafayı yorduğunuz konularla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir, hatta bu konuda aile fertlerinden destek alabilirsiniz.
Yay
Unutmayın ki herkes ile her şey konuşulmaz, sevgilinizle konuşulacak şey var, eş dost ile konuşulacak şey var, partnerinizin ilginize ihtiyacı olabilir, dertleşme işini eş dostla hallediverin.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, nihayet her şey yoluna giriyor gibi gözüküyor, hesap kitap , para finans konularını bugün biraz kenara bırakırsanız bugün çalışma ortamınız ve çalışma arkadaşlarınızla güzel işler çıkarabilirsiniz.
Kova
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demişler, duydunuz mu? Özellikle sevgilinize baskıcı olmayı bir kenara bırakın derim. Hadi canım kovalar enerjinizi toplayın bakalım, bakın yapılacak bir sürü iş var.
Balık
Bugün azıcık tersinizden mi kaktınız nedir? Lütfen finansal konular ve yatırım işlerinden bugün uzak durun. Bunun yerine gelecek, güzel günler için biraz plan yapmaya ne dersiniz?