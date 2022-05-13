Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 13.05.2022 - 00:06
Ay Terazi burcunda ilerliyor, adil ve tarafsız bir yapıda olabilir, dengeyi başkalarıyla birlikte kurmak isteyebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hoş sürprizler tertip edebilir veya alabilirsiniz. Olumlu anlaşmalar imzalanabilir veya kararlar alabilirsiniz.
Boğa
Çalışma arkadaşlarınız ile tempolu saatler geçirebilir, aynı amaca yönelik iş birliklerinde bulunabilirsiniz.
İkizler
Hoşnut olacağınız aktivitelerde bulunabilir, yeni tanıştığınız insanlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Yengeç
Ailenizi de ilgilendiren hukuki konularda hakkınızı alabilir, ya da otoriter figürler tarafından haklı bulunabilirsiniz.
Aslan
Yakın çevre ile hoş ve uyumlu ilişkiler söz konusu. Kısa mesafeli yolculuk teklifleri alabilirsiniz.
Başak
Öz değerinizi yeniden ve daha adil bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Terazi
Adaptasyon ve temas ihtiyacında olabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlarla bağlantılı olmak isteyebilirsiniz.
Akrep
İçsel muhakemeler dalgınlığa sebebiyet verebilir, olan biteni olduğu gibi kabul etmeye çalışabilirsiniz.
Yay
Arkadaşlarınız ya da bulunduğunuz gruplarda bilgeliğinize ve tavsiyelerinize ihtiyaç duyulabilir. Aynı zamanda bundan keyif alabilirsiniz.
0ğlak
Bulunduğunuz konumdan memnun olmayabilir, iyileştirmek adına yeni kararlar alabilir, yeni kontaklar kurabilirsiniz.
Kova
Yükseköğretim, yurt dışı gibi konularda şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Mahkeme ve davalarda şans sizden yana.
Balık
Kendiniz ve eşinizle ilgili yıkıcı duygulardan kaçınmalısınız. Somut sorunlar soyut olarak ağırlık hissettirebilir.