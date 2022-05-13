Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 13.05.2022 - 00:06

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 1

Ay Terazi burcunda ilerliyor, adil ve tarafsız bir yapıda olabilir, dengeyi başkalarıyla birlikte kurmak isteyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 2

Koç

Hoş sürprizler tertip edebilir veya alabilirsiniz. Olumlu anlaşmalar imzalanabilir veya kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Çalışma arkadaşlarınız ile tempolu saatler geçirebilir, aynı amaca yönelik iş birliklerinde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Hoşnut olacağınız aktivitelerde bulunabilir, yeni tanıştığınız insanlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Ailenizi de ilgilendiren hukuki konularda hakkınızı alabilir, ya da otoriter figürler tarafından haklı bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Yakın çevre ile hoş ve uyumlu ilişkiler söz konusu. Kısa mesafeli yolculuk teklifleri alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 7

Başak

Öz değerinizi yeniden ve daha adil bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Adaptasyon ve temas ihtiyacında olabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlarla bağlantılı olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 9

Akrep

İçsel muhakemeler dalgınlığa sebebiyet verebilir, olan biteni olduğu gibi kabul etmeye çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 10

Yay

Arkadaşlarınız ya da bulunduğunuz gruplarda bilgeliğinize ve tavsiyelerinize ihtiyaç duyulabilir. Aynı zamanda bundan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 11

0ğlak

Bulunduğunuz konumdan memnun olmayabilir, iyileştirmek adına yeni kararlar alabilir, yeni kontaklar kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 12

Kova

Yükseköğretim, yurt dışı gibi konularda şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Mahkeme ve davalarda şans sizden yana.

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2022) - 13

Balık

Kendiniz ve eşinizle ilgili yıkıcı duygulardan kaçınmalısınız. Somut sorunlar soyut olarak ağırlık hissettirebilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER