Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2023)

Ay, bugün 02:52 ile 09: 08 arasında boşlukta olacak sonra ise Balık burcuna geçecek ve kendimizi bugün biraz dağılmış ve uyuşuk hissedebiliriz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Karşılıklı hediyeleşmeler söz konusu olabilir. Almış olduğunuz kararların ışığında yeni kararlar alabilirsiniz.
BOĞA
Bugün duygusal anlamda seçimler yapma olasılığınızı en aza indirmeye çalışın. Saf ve saf davranışınız bu tip sorunların çözümünde çok önemli olacaktır.
İKİZLER
Yeni bir iş ya da terfi ile gelir artışı söz konusu olabilir. Tabi yine de harcama dengesini ayarlamakta fayda var.
YENGEÇ
Bugün kelimenin tam anlamıyla iş insanı şapkanızı başınıza geçirin ve koşturmaya koyulun. Çünkü bugün de para konusu gündeminizde olacak.
ASLAN
Kazançlarınızda artış yaşayabilir, zam ve pozisyon değişimi söz konusu olabilir. Bir başvurudan olumlu geri dönüş alabilirsiniz.
BAŞAK
Bugün hayatınızla ilgili düzenlemelerinizde yaptığınız gibi, her şeyi nesnel olarak görmeye çalışın. Ne kadar kendiniz için olumlu bakarsanız olaylara o kadar iyi.
TERAZİ
Birlikteliğinizle ilgili güzel gelişmeler, yeni kararlar alabilirsiniz. Yaratıcı ve sosyal olabilirsiniz.
AKREP
Kariyer konularında uzun süredir yaşadığınız kaos artık çok daha mantıklı bir noktadan çözüme kavuşabilme şansı olabilir. Bugün işinizde hoş gelişmeler olabilir.
YAY
Yeni girişimlerde bulunabilir, maddi konularda kaynaklarınızı toparlayabilir, Sizi ileri taşıyacak hareketlenmeler yaşayabilirsiniz.
OĞLAK
Yeni bir işe girişmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Maddi manevi Alacağınız her destek hayallerinize ulaşmak için önemli.
KOVA
Bugün eğitim, ticari anlaşmalarla ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunmak isteyebilir, kariyerde yenilikler yapabilirsiniz.
BALIK
Görünümünüzü iyileştirmek ve olası kişisel gelişmeler için gerekli ayarlamaları yapmayın bakın bugün. Bireysellik için gayet iyi bir gün, olumlu olmaya bakın.