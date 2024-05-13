Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 13 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün sabah saatlerinde Ay-Merkür gerilimli açısı ile güne başlıyoruz. İletişim konusunda aksaklıklar ve ani çıkışlar yaşanabilir. Duygularımızı ifade etmekte oldukça aceleci olabilir ve hemen yanıt bekleyebiliriz. Öğlen 12:12 ile 13:13 saatleri arasında ay boşlukta olacak ve devamında Aslan burcundaki seyahatini başlatacak. Bu saatler herhangi bir işi bitirmeye çalışırsanız faydasız olabilir. Ay ile Plüton arasındaki karşıtlık duygular aracılığıyla daha derinleri hissedebilme, görme ihtiyacı içinde olabiliriz. Bu durum kıskançlık ve paylaşılamama gibi sorunları meydana getirebilir.