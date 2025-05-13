Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün özellikle ikili ilişkilerde dengeyi sağlamak konusunda sınanabilirsin. Bir arkadaşınla ya da partnerinle iletişim kurarken fevri davranmamaya dikkat etmelisin. İçinde tuttuğun şeyleri biriktirmenin zamanı geçti; doğru bir dille ifade edersen her şey yoluna girebilir. Ayrıca bir karar aşamasındaysan bir başkasının görüşünü almak seni farklı bir açıdan düşünmeye teşvik edebilir.