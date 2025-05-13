Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2025)

Yengeç

Evine ve iç dünyana dönmek isteyebileceğin bir gündesin. Günlük koşturmacadan uzaklaşmak ve kendi alanını düzenlemek sana iyi gelecektir. Aileyle ilgili konular gündeme gelebilir; bir telefon görüşmesi ya da eski bir anıyı paylaşmak, bağları kuvvetlendirebilir. İçsel sorgulamalar artabilir ama bu sorgulamalar sana çözüm de getirecek. Duygularını bastırmak yerine kabul ederek ilerlemek daha doğru bir yol olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde sevdiklerine bir şeyler hazırlamak ya da onlara vakit ayırmak, iç huzurunu artıracaktır. Kendine şefkat göstermek, bugün en çok ihtiyacın olan şey olabilir.