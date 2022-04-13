Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 00:07
Ay, günlük seyrine Başak burcunda devam ediyor. Yapmayı ertelediğiniz işlere girişmek ve muntazam sonuçlar elde etmek için uygun bir zaman dilimi.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yoğun bir iş günü, bitmek bilmeyen rutin ve düzenlemelerle meşgul olabilirsiniz. Bu esnada sağlığınıza gereken özeni göstermekte zorlanabilirsiniz.
Boğa
Her zaman keyif aldığınız aktivitelerde bulunurken huzursuz ve rahatsız hissedebilirsiniz. Eleştirel gözlemciliği yapıcı kullanmakta yarar var.
İkizler
Evinize ve aile büyüklerinize hizmette bulunmanız, onlar adına yararlı faaliyetler yapmanız gerekebilir.
Yengeç
Sözcükleri kullanırken, kendinizi ifade ederken düşünceli olabilir ve yanlış anlaşılmaktan korkabilirsiniz. Anlamaya çalışırken biri bin yapabilirsiniz.
Aslan
Üzerine kafa yorduğunuz maddi problemlere gelen akılcı tavsiyelere kulak verebilir, pratik çözümlere ulaşabilirsiniz.
Başak
Bugün tarzınız sadelikten yana olabilir. Daha temiz ve yoğun içerikli her şey ilginizi çekebilir.
Terazi
İş yerinizdeki kadın çalışanlarla tartışmalar yaşayabilir, haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Sorunlar, olduğundan daha büyük görünebilir.
Akrep
Sosyal ilişkilerinize titizlenebilir, daha eleştirel bir yapıda olabilirsiniz. Huzurunuzu kaçıran konulara mola vermek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Yay
Ebeveyn veya aile büyüklerinin duygusal desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Onaylanma ve takdir edilme arzusu sizi daha çok çalışmaya itebilir.
Oğlak
Çocuklarınız ve ortak ilgi alanlarınızla meşgul olabilir, ileriye dönük planlar yapabilirsiniz. Ani gelişen olaylar sizi mutlu edebilir.
Kova
Üzüntüleriniz içinizde derinleşebilir, daha fazla yer kaplamadan paylaşabilir ve aile büyüklerinizden destek alabilirsiniz.
Balık
İlişkilerinize verdiğiniz dikkati kendinize de vermelisiniz. Dalgınlıklar, görünmez kazalara yol açabilir.