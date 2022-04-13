Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 00:07

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 1

Ay, günlük seyrine Başak burcunda devam ediyor. Yapmayı ertelediğiniz işlere girişmek ve muntazam sonuçlar elde etmek için uygun bir zaman dilimi.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 2

Koç

Yoğun bir iş günü, bitmek bilmeyen rutin ve düzenlemelerle meşgul olabilirsiniz. Bu esnada sağlığınıza gereken özeni göstermekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 3

Boğa

Her zaman keyif aldığınız aktivitelerde bulunurken huzursuz ve rahatsız hissedebilirsiniz. Eleştirel gözlemciliği yapıcı kullanmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 4

İkizler

Evinize ve aile büyüklerinize hizmette bulunmanız, onlar adına yararlı faaliyetler yapmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Sözcükleri kullanırken, kendinizi ifade ederken düşünceli olabilir ve yanlış anlaşılmaktan korkabilirsiniz. Anlamaya çalışırken biri bin yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 6

Aslan

Üzerine kafa yorduğunuz maddi problemlere gelen akılcı tavsiyelere kulak verebilir, pratik çözümlere ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 7

Başak

Bugün tarzınız sadelikten yana olabilir. Daha temiz ve yoğun içerikli her şey ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 8

Terazi

İş yerinizdeki kadın çalışanlarla tartışmalar yaşayabilir, haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Sorunlar, olduğundan daha büyük görünebilir.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 9

Akrep

Sosyal ilişkilerinize titizlenebilir, daha eleştirel bir yapıda olabilirsiniz. Huzurunuzu kaçıran konulara mola vermek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 10

Yay

Ebeveyn veya aile büyüklerinin duygusal desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Onaylanma ve takdir edilme arzusu sizi daha çok çalışmaya itebilir.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Çocuklarınız ve ortak ilgi alanlarınızla meşgul olabilir, ileriye dönük planlar yapabilirsiniz. Ani gelişen olaylar sizi mutlu edebilir.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 12

Kova

Üzüntüleriniz içinizde derinleşebilir, daha fazla yer kaplamadan paylaşabilir ve aile büyüklerinizden destek alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2022) - 13

Balık

İlişkilerinize verdiğiniz dikkati kendinize de vermelisiniz. Dalgınlıklar, görünmez kazalara yol açabilir.

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