Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 09:29
Dolduruşa gelmeyin
Bugün çözüm odaklı olduğunuz zaman kazanırsınız. Daha tutkulu, daha gözü kara kararlar öncesi iyi düşünün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün öncelikle kendinize dürüstseniz ve uzlaşmaya hazırsanız, buna değer verdiğiniz biriyle ilişkinizi toparlamak için barışabilirsiniz.
Boğa
İş konusunda bugün ille de doğruyu söylememek daha fazla soruna neden olabilir. Problem birebir sizle ilgili değilse susun ve bisküvinizi kemirin.
İkizler
Bugün sır saklamak konusunda pek bir beceriksiz olabilirsiniz. O nedenle size çok özel bir şey anlatılıyorsa bahane bulup dinlemeyin derim.
Yengeç
Hadi bugün kalbinizi ortaya koyun ve duygularınızın bilinmesine izin verin. Aşk oklarının hedefinde olabilirsiniz. Umarım o ok sizin gönlünüze girer.
Aslan
Sorulan herhangi bir soruya bugün ne olursa olsun; net, sağlam bir cevap verin. Konuya hakim değilseniz iyi bir gerekçeyle geçiştirin bari.
Başak
Stresi azaltmak ve tartışmadan kaçınmak için sıra dışı bir şey yapın ve ortamı yumuşatın derim. Yok bu da çare değilse olduğunuz yerden uzaklaşın.
Terazi
Yakın bir arkadaşınızın tavsiyelerine veya akrabalarınızın tekliflerine kulak verin derim. Enteresan fikirler duyabilir, bunları hayatınıza geçirebilirsiniz.
Akrep
Nereden bulursunuz bu insanları gerçekten anlamış değilim. Sizi alttan alttan yargılayıp laf sokan tipleri atın artık hayatınızdan.
Yay
Duygularınızın sizi yanlış yönlendirmesine asla izin vermeyin. Siz birinden hoşlanıyorsunuz diye onun da sizden hoşlanmasını hemen beklemeyin.
Oğlak
Aşk ve romantizm çok olumlu görünüyor ve biraz çaba ile değer verdiğiniz birini çok mutlu ve minnettar yapabilirsiniz.
Kova
Bugün paranız, sağlığınız ve varsa yasal bir konu ile ilgili belirsizliklerin üzerine gidin. Gökyüzü bu anlamda size güzel sinyaller veriyor diyebilirim.
Balık
Aslında bugün şöyle bir günübirlik bir gezi veya daha önce hiç bulunmadığınız bir yeri ziyaret etmek size çok iyi gelecektir. Mümkünse gezin.