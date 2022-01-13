Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 09:29

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 1

Dolduruşa gelmeyin

Bugün çözüm odaklı olduğunuz zaman kazanırsınız. Daha tutkulu, daha gözü kara kararlar öncesi iyi düşünün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 2

Koç

Bugün öncelikle kendinize dürüstseniz ve uzlaşmaya hazırsanız, buna değer verdiğiniz biriyle ilişkinizi toparlamak için barışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 3

Boğa

İş konusunda bugün ille de doğruyu söylememek daha fazla soruna neden olabilir. Problem birebir sizle ilgili değilse susun ve bisküvinizi kemirin.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 4

İkizler

Bugün sır saklamak konusunda pek bir beceriksiz olabilirsiniz. O nedenle size çok özel bir şey anlatılıyorsa bahane bulup dinlemeyin derim.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Hadi bugün kalbinizi ortaya koyun ve duygularınızın bilinmesine izin verin. Aşk oklarının hedefinde olabilirsiniz. Umarım o ok sizin gönlünüze girer.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 6

Aslan

Sorulan herhangi bir soruya bugün ne olursa olsun; net, sağlam bir cevap verin. Konuya hakim değilseniz iyi bir gerekçeyle geçiştirin bari.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 7

Başak

Stresi azaltmak ve tartışmadan kaçınmak için sıra dışı bir şey yapın ve ortamı yumuşatın derim. Yok bu da çare değilse olduğunuz yerden uzaklaşın.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 8

Terazi

Yakın bir arkadaşınızın tavsiyelerine veya akrabalarınızın tekliflerine kulak verin derim. Enteresan fikirler duyabilir, bunları hayatınıza geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 9

Akrep

Nereden bulursunuz bu insanları gerçekten anlamış değilim. Sizi alttan alttan yargılayıp laf sokan tipleri atın artık hayatınızdan.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 10

Yay

Duygularınızın sizi yanlış yönlendirmesine asla izin vermeyin. Siz birinden hoşlanıyorsunuz diye onun da sizden hoşlanmasını hemen beklemeyin.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Aşk ve romantizm çok olumlu görünüyor ve biraz çaba ile değer verdiğiniz birini çok mutlu ve minnettar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 12

Kova

Bugün paranız, sağlığınız ve varsa yasal bir konu ile ilgili belirsizliklerin üzerine gidin. Gökyüzü bu anlamda size güzel sinyaller veriyor diyebilirim.

Günlük burç yorumları (13 Ocak 2022) - 13

Balık

Aslında bugün şöyle bir günübirlik bir gezi veya daha önce hiç bulunmadığınız bir yeri ziyaret etmek size çok iyi gelecektir. Mümkünse gezin.

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