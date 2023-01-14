Günlük burç yorumları (14 Ocak 2023)

Ay terazi burcunda. Kimseye bugün “Hayır” diyemeyebilirsiniz. O nedenle önemli konular varsa gündeminizde dikkat edin.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bir gülümseme ya da bir arkadaşınıza kahve ya da kek ısmarlamak gibi küçük şeyler başkaları için çok şey ifade edebilir bugün.
BOĞA
Bugün hayatınızda herhangi bir değişiklik yapmayı planlamıyorsunuz. Her şeyi olduğu gibi tutma konusundaki kararlılığınız iyi olabilir.
İKİZLER
Kesin yapılması ve yapılmaması gerekenlerin ne olduğunu bugün karıştırmanız olası. En iyisi derin bir nefes alın ve tekrar gözden geçirin her şeyi.
YENGEÇ
Tanıdık yerlerden uzaklaşmak, bazı acı dolu anıları arkanızda bırakmanıza yardımcı olacaktır. Kendinize bugün hatıralarla işkence yapmayın.
ASLAN
Yakında iş ilerlemesinde büyük bir fark görebilirsiniz. Ama bunun için birileriyle el sıkışmak, konuşmak gerekebilir. Çekingen olmayın.
BAŞAK
İlişkiler son zamanlarda olduğundan daha uyumlu. Bu konuda farklı yaklaşımlar denedikçe kariyer meseleleri daha sorunsuz ilerliyor olacaktır.
TERAZİ
Size karşı yarışanlar için çok güçlü olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. İyi güzel ama bu konuda kimseye zarar vermediğinize bir kere daha emin olun.
AKREP
Geçmişte mücadele eden ve neler yaşadığınızı anlayan nazik bir akraba, elinden gelen her şekilde yardım etmeyi teklif edebilir, kabul edin.
YAY
Birisi size güvenecek veya sır olarak saklaması gereken bilgileri size verecek olursa bu yükü gerçekten taşıyabilecekseniz dinleyin.
OĞLAK
Bugün edindiğiniz herhangi bir bilgiyi kullanma şekliniz, diğer insanların sizi nasıl gördüğü hakkında bugün bilgilenmenize neden olabilir.
KOVA
Zam talep etmek veya daha kazançlı bir fırsat peşinde koşmak için harika bir zaman. Bugün mali konulara biraz eğilin.
BALIK
Aşk ya da para konusunda canınız sıkılabilir ve hak ettiğinize inandığınız şeyi alamadığınız için endişelenebilirsiniz. Sakin olun.