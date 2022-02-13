Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 09:17

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 1

Ay Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Ait hissetme ve çekingen olmadığınız yerlerde bulunma isteğiniz yoğun. Ailenizle vakit geçirmek için zaman yaratabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 2

Koç

Hoş anılarınızın olduğu yerlere gidebilir, köklerinizin güçlü olduğu yerleri ziyaret edebilirsiniz. Aile atalarınızla bağınızı güçlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 3

Boğa

Kısa vadeli planlarınızı uygulamaya alabilirsiniz. Hareket etmekten çekinmeyin.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 4

İkizler

Maddi kaynaklarınızdaki dalgalanmanın ruh halinizi etkilemesine izin vermeyin. Gelir/gider dengesini kurmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Ben ve biz dengesini korumaya çalışın. Önce siz gelmelisiniz ki karşınızdakiler de öyle davransın.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 6

Aslan

Değersizlik hissini bastırmak yerine üzerine analitik düşünüp varoluşunuzu önemseyin. Sonuçları sizi tatmin edecektir.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 7

Başak

Çalışmalarınızın karşılığı olan başarılarınızla övünebilir, haklı gururunuzun tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 8

Terazi

Aile büyükleriniz tarafından desteklenebilirsiniz. Bu desteği idealleriniz doğrultusunda kullanmanız olası.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 9

Akrep

Uzak ülkelerle yazışmalar olabilir, uzaklara gitmenin ilk adımlarını atabilirsiniz. Sizi çeken yerlerde kendinizi bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 10

Yay

Soyut ve zihinsel olarak etkinliğiniz yoğun. Sorgulamanızın içselliğinden faydalanmak için sezgilerinize kulak verin.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Partnerlerinize ve mevcut ilişkinizin temellerine güvenin. Gözler her şeyi göremez, yüreğinizi de kullanın.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 12

Kova

Bugün biraz sessiz kalabilirsiniz olayların arka planına hakim olmak için. İyi bir gözlemci olmak için iç sesinizle tartışmayı bırakın.

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022) - 13

Balık

Çocuklarınıza her zamankinden şefkatli olabilir, şımartabilirsiniz. Başkalarına yaptığınız jestler aslında en çok sizi mutlu ediyor.

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