Günlük burç yorumları (13 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 09:17
Ay Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Ait hissetme ve çekingen olmadığınız yerlerde bulunma isteğiniz yoğun. Ailenizle vakit geçirmek için zaman yaratabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hoş anılarınızın olduğu yerlere gidebilir, köklerinizin güçlü olduğu yerleri ziyaret edebilirsiniz. Aile atalarınızla bağınızı güçlendirebilirsiniz.
Boğa
Kısa vadeli planlarınızı uygulamaya alabilirsiniz. Hareket etmekten çekinmeyin.
İkizler
Maddi kaynaklarınızdaki dalgalanmanın ruh halinizi etkilemesine izin vermeyin. Gelir/gider dengesini kurmaya çalışın.
Yengeç
Ben ve biz dengesini korumaya çalışın. Önce siz gelmelisiniz ki karşınızdakiler de öyle davransın.
Aslan
Değersizlik hissini bastırmak yerine üzerine analitik düşünüp varoluşunuzu önemseyin. Sonuçları sizi tatmin edecektir.
Başak
Çalışmalarınızın karşılığı olan başarılarınızla övünebilir, haklı gururunuzun tadını çıkarabilirsiniz.
Terazi
Aile büyükleriniz tarafından desteklenebilirsiniz. Bu desteği idealleriniz doğrultusunda kullanmanız olası.
Akrep
Uzak ülkelerle yazışmalar olabilir, uzaklara gitmenin ilk adımlarını atabilirsiniz. Sizi çeken yerlerde kendinizi bulabilirsiniz.
Yay
Soyut ve zihinsel olarak etkinliğiniz yoğun. Sorgulamanızın içselliğinden faydalanmak için sezgilerinize kulak verin.
Oğlak
Partnerlerinize ve mevcut ilişkinizin temellerine güvenin. Gözler her şeyi göremez, yüreğinizi de kullanın.
Kova
Bugün biraz sessiz kalabilirsiniz olayların arka planına hakim olmak için. İyi bir gözlemci olmak için iç sesinizle tartışmayı bırakın.
Balık
Çocuklarınıza her zamankinden şefkatli olabilir, şımartabilirsiniz. Başkalarına yaptığınız jestler aslında en çok sizi mutlu ediyor.