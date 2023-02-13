Günlük burç yorumları (13 Şubat 2023)

Ay, akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün mümkün olduğunca maddi konularda ani kararlar vermemeye gayret edin derim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Ay, akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün mümkün olduğunca maddi konularda ani kararlar vermemeye gayret edin derinm
BOĞA
Bugün egonuzu ve aşırı güveninizi bir kenara koyduğunuzdan emin olun. Kibirli tutum her anlamda sizi zarara götürebilir. Sakin olun.
İKİZLER
Kısa süreli hafif bir iş düşüşü olabilir bugün panik yapmayın. Devam eden herhangi bir eklem ağrısı sorunu daha da kötüleşebilir. Dikkat!
YENGEÇ
Babanız ya da babanız gibi birinin tavsiyelerini ve yönlendirmelerini dinlemeniz sizin için avantajlı olacaktır. Ama yine de kararları siz verin.
ASLAN
Bir yakınınızın katılımı ile aile içinde bir süredir var olan yanlış anlamaları ortadan kaldırabilirsiniz. Bu konuda ne kadar sabırlı olursanız o kadar iyi.
BAŞAK
Kişisel seçimleriniz bugün iyi yönde olacak diyebilirim. İş ve aile ile geçireceğiniz kaliteli paylaşım size iyi gelecek diyebilirim. Kendinizi sakınmayın.
TERAZİ
Bugün özellikle uygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol altında tutun. İş yarım kaldı diye üzülmeyin çünkü bugün biraz kırılgan bir mizacınız var.
AKREP
Aile bireyleri ile maddi konularda iş birliği desteklenecek gökyüzü tarafından. Komşularınızla tartışmaktan bugün kaçının, iş açmayın başınıza.
YAY
Bugün ruhani bir gün olabilir sizin için. Çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerine fazla olanı verebilirsiniz. Bunun size çok iyi geleceğini söylemeliyim.
OĞLAK
Ek olarak, bir hayır kurumuna veya bir ibadethaneye para göndermeyi planlıyorsanız bu yardımınızın doğru bir yere gittiğine emin olun.
KOVA
Şimdiye kadar yaptığınız iyilikler, zorlu çabalarınızda başarılı olmanıza yardımcı olabilir, karşılığını verebilir. Kendinizi taktir etmeyi de bilin.
BALIK
Bugün siz okült konulara çekilebilirsiniz. Derinlemesine araştırma yapmak isteyebilir, sıra dışı yollardan başarıya gitmek isteyebilirsiniz.