Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021

13.07.2021 - 00:15
Koç
Çocuğunuz varsa, bugün bir şekilde onu ihmal etmediğinize emin olun. Ayrıca kripto para, borsa ile ilgili konulara daha dikkat etmenizde fayda var.
Boğa
Babanızla, annenizle veya aile büyükleriyle ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. keza bugün başladığınız işleri bitirmek içinde ideal bir gün.
İkizler
Bugün bir sunum yapmak veya derdinizi birilerine anlatmak gibi bir hareket içindeyseniz, konuşacaklarınızı bir kere daha gözden geçirin derim.
Yengeç
Alacağınız varsa ve sürekli ertelenen bir durumdaysanız, bugün bu konunun üstüne gitmenizde fayda var. En azından varlığınızı hatırlatın.
Aslan
Bugün nedensizce kendinizi boşlukta hissedebilir, amaçsız bir halde dolanmak isteyebilirsiniz. Bence oturun yerinizde işinizi yapın.
Başak
Alıngan bir günden geçmeniz söz konusu. Her konuşulanı duymamaya gayret ederseniz bu sizin için çok daha hayırlı olacaktır.
Terazi
Yeni insanlarla tanışmak için fena bir gün değil ama yine de ilişkilerinizde yanlış anlaşılma potansiyeliniz hayli fazla. Dikkatli olmanızda fayda var.
Akrep
Patrondan zam istemek veya sizden zam istenmesi için pek de iyi bir zaman değil. O nedenle bu tip konulardan biraz daha uzak kalmanızda fayda var.
Yay
Mahkeme ve mahkemelerle ilgili bir durum varsa hakkınızı sonuna kadar savunun. Gerekirse bir üst mahkemelere durumu taşımanız mümkün.
Oğlak
Rüyalarınıza ve psikolojinize bugün dikkat edin. Haberci rüyalar görmeniz mümkün. Çok fazla bu konulara takılmamanızda bugün yine de fayda var.
Kova
Bugün en yakınınızdan düşmanca tavırlar, küçümsemeler, yok sayılmalar yaşamanız muhtemel. Kendinizi olabildiğince dik tutun derim.
Balık
Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün siz ak dersiniz millet pek de güzel kara anlayabilir. Derdinizi tane tane anlatmaya gayret edin bu gün.