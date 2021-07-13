Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 13 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

13.07.2021 - 00:15

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 1
Mars, Venüs arasında yasak ilişki!

İlişkilerde ani başlangıç ve bitişlere müsait bir gün. Çapkınlık yapayım derken elinize, yüzünüze bulaştırabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 2

Koç

Çocuğunuz varsa, bugün bir şekilde onu ihmal etmediğinize emin olun. Ayrıca kripto para, borsa ile ilgili konulara daha dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Babanızla, annenizle veya aile büyükleriyle ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. keza bugün başladığınız işleri bitirmek içinde ideal bir gün.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Bugün bir sunum yapmak veya derdinizi birilerine anlatmak gibi bir hareket içindeyseniz, konuşacaklarınızı bir kere daha gözden geçirin derim.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Alacağınız varsa ve sürekli ertelenen bir durumdaysanız, bugün bu konunun üstüne gitmenizde fayda var. En azından varlığınızı hatırlatın.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün nedensizce kendinizi boşlukta hissedebilir, amaçsız bir halde dolanmak isteyebilirsiniz. Bence oturun yerinizde işinizi yapın.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 7

Başak

Alıngan bir günden geçmeniz söz konusu. Her konuşulanı duymamaya gayret ederseniz bu sizin için çok daha hayırlı olacaktır.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Yeni insanlarla tanışmak için fena bir gün değil ama yine de ilişkilerinizde yanlış anlaşılma potansiyeliniz hayli fazla. Dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Patrondan zam istemek veya sizden zam istenmesi için pek de iyi bir zaman değil. O nedenle bu tip konulardan biraz daha uzak kalmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 10

Yay

Mahkeme ve mahkemelerle ilgili bir durum varsa hakkınızı sonuna kadar savunun. Gerekirse bir üst mahkemelere durumu taşımanız mümkün.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Rüyalarınıza ve psikolojinize bugün dikkat edin. Haberci rüyalar görmeniz mümkün. Çok fazla bu konulara takılmamanızda bugün yine de fayda var.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün en yakınınızdan düşmanca tavırlar, küçümsemeler, yok sayılmalar yaşamanız muhtemel. Kendinizi olabildiğince dik tutun derim.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021 - 13

Balık

Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün siz ak dersiniz millet pek de güzel kara anlayabilir. Derdinizi tane tane anlatmaya gayret edin bu gün.

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