Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 14.08.2021 - 09:21

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 1

Ay, Akrep burcunda pek mutsuz!

Duygusal anlamda gerginliklere ve huzursuzluklara pek müsait bir gün. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.
Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 2

Koç

Kendinizi her şeyden izole etme eğiliminde olmanız çok mümkün. Ama çevreniz sizi bugün rahat bırakacak mı? Hiç sanmam.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Sağlık konusunda dikkatli davranmanız gereken bir gündesiniz. Özellikle ufak tefek kazalara dikkat etmenizde fayda var. Sırt ağrılarına dikkat!

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Kendiniz ve çevreniz için bir şeyler yapmak isterken yanlış anlaşılabilirsiniz. Zaten hayatınızın özeti bir durum bu. Siz iyilik yaparsınız suçlu olursunuz.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Bugün spor yapacağım diye tutturup tehlikeli aktiviteler içine girmeyin derim. Pasif egzersizler yapmanız daha doğru bir seçim olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Aklınızı toparlayıp ciddi güzel zaman geçirmek için sizde biraz caba sarf etmelisiniz. Olumlu bakarsanız bugüne daha keyifli geçirirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 7

Başak

Bugün aklınızı özgürleştirmeniz gereken bir gün. Bazı konularda sürekli aynı konularda dönüp durduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Bugün elinizi sürdüğünüz birçok konuda hayırlı iyi gelişmeler olabilir. O nedenle kendinizi bugün bir sevgi pıtırcığı ilan ederek hareket edin derim.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Çevrenizdekilerle iletişimde olurken özenli olmaya daha da dikkat edin. Yanlış anlaşılmayın. Zaten son zamanlarda dedikodunuz pek yapılır oldu.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 10

Yay

Sağlığa dikkat! boğaz ve solunum yolunuz zaaflı olabilir. Eğer alkol ve sigara alışkanlığınız varsa bırakmayı düşünmeniz gerekebilir.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Sosyalleşmek için iyi bir gün ve fakat hayal kırıklıklarına da aynı zamanda açıksınız. O nedenle beklentinizi çok yukarda tutmadan bir gün geçirin.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 12

Kova

Herkes ayrı telden çalıyor olabilir. Özellikle mali alanda fikir ayrılıkları tartışma boyutuna dayanabilir. Çok içine girmeyin bu konuların derim.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021) - 13

Balık

İlişkiler konusunda konuşmak için iyi bir zamanlama yakalamanız mümkün, kalbinizi daha da güzel olana açmanızda fayda var. Aşk yeşil ışık yakabilir.

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