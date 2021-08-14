Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 14.08.2021 - 09:21
Ay, Akrep burcunda pek mutsuz!Duygusal anlamda gerginliklere ve huzursuzluklara pek müsait bir gün. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.
Koç
Kendinizi her şeyden izole etme eğiliminde olmanız çok mümkün. Ama çevreniz sizi bugün rahat bırakacak mı? Hiç sanmam.
Boğa
Sağlık konusunda dikkatli davranmanız gereken bir gündesiniz. Özellikle ufak tefek kazalara dikkat etmenizde fayda var. Sırt ağrılarına dikkat!
İkizler
Kendiniz ve çevreniz için bir şeyler yapmak isterken yanlış anlaşılabilirsiniz. Zaten hayatınızın özeti bir durum bu. Siz iyilik yaparsınız suçlu olursunuz.
Yengeç
Bugün spor yapacağım diye tutturup tehlikeli aktiviteler içine girmeyin derim. Pasif egzersizler yapmanız daha doğru bir seçim olabilir.
Aslan
Aklınızı toparlayıp ciddi güzel zaman geçirmek için sizde biraz caba sarf etmelisiniz. Olumlu bakarsanız bugüne daha keyifli geçirirsiniz.
Başak
Bugün aklınızı özgürleştirmeniz gereken bir gün. Bazı konularda sürekli aynı konularda dönüp durduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz.
Terazi
Bugün elinizi sürdüğünüz birçok konuda hayırlı iyi gelişmeler olabilir. O nedenle kendinizi bugün bir sevgi pıtırcığı ilan ederek hareket edin derim.
Akrep
Çevrenizdekilerle iletişimde olurken özenli olmaya daha da dikkat edin. Yanlış anlaşılmayın. Zaten son zamanlarda dedikodunuz pek yapılır oldu.
Yay
Sağlığa dikkat! boğaz ve solunum yolunuz zaaflı olabilir. Eğer alkol ve sigara alışkanlığınız varsa bırakmayı düşünmeniz gerekebilir.
Oğlak
Sosyalleşmek için iyi bir gün ve fakat hayal kırıklıklarına da aynı zamanda açıksınız. O nedenle beklentinizi çok yukarda tutmadan bir gün geçirin.
Kova
Herkes ayrı telden çalıyor olabilir. Özellikle mali alanda fikir ayrılıkları tartışma boyutuna dayanabilir. Çok içine girmeyin bu konuların derim.
Balık
İlişkiler konusunda konuşmak için iyi bir zamanlama yakalamanız mümkün, kalbinizi daha da güzel olana açmanızda fayda var. Aşk yeşil ışık yakabilir.