Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 14.08.2022 - 00:01
Ay, Balık burcundaki hareketine devam ediyor. Gerçek dünyanın karmaşasından uzaklaşıp kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz alanlara yönelebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Etrafınızdakilerin ihtiyaçlarına daha fazla kulak verebilir, bu doğrultuda faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
Boğa
Geniş gruplar ve ortamlarda bulunmaktan keyif alabilir, kendinizi inandığınız değerlerin peşinde bulabilirsiniz.
İkizler
Yaratıcı çalışmalar ortaya koymak için içsel bir ilham hissedebilirsiniz, otorite figürlerinizin gözünde ön plana çıkabilirsiniz.
Yengeç
Uzak şehir ve ülkelere seyahat planı yapabilirsiniz, olumlu geçmesini beklediğiniz görüşmelerde şans sizden yana.
Aslan
Sahip olduğunuz değerler üzerine yenilerini katabilir, gelir gider dengesi üzerine odaklanabilirsiniz.
Başak
Özel yaşamınızda duygusal desteğe ihtiyaç ön planda olabilir, anladığınız kadar anlayışa ihtiyaç duyabilirsiniz.
Terazi
Günlük yaşam rutinlerinden sıkılıp farklı aktivitelere yönelebilir, sağlığınıza farklı etkinlikler katabilirsiniz.
Akrep
Aşk hayatında sevindirici gelişmeler yaşayabilir, kalbinizi dolduran hislerle karşılaşabilirsiniz.
Yay
Ev ve aile yaşamında kabul edici rol üstlenmeniz gerekebilir, uç noktadaki fikirlerden uzak durmakta yarar var.
Oğlak
İletişimde durağanlık söz konusu olabilir. Bir öyle bir böyle konuşmalar huzursuzluk yaratabilir.
Kova
Öz şefkat hissedebileceğiniz olaylar yaşanabilir, kendi değerinizin farkına varabilirsiniz.
Balık
Sevdiklerinizle bir arada olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz, destek görüp destek vereceğiniz olaylar yaşanabilir.