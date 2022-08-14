Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 14.08.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 1

Ay, Balık burcundaki hareketine devam ediyor. Gerçek dünyanın karmaşasından uzaklaşıp kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz alanlara yönelebilirsiniz. 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 2

Koç

Etrafınızdakilerin ihtiyaçlarına daha fazla kulak verebilir, bu doğrultuda faaliyetlerde bulunabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 3

Boğa

Geniş gruplar ve ortamlarda bulunmaktan keyif alabilir, kendinizi inandığınız değerlerin peşinde bulabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Yaratıcı çalışmalar ortaya koymak için içsel bir ilham hissedebilirsiniz, otorite figürlerinizin gözünde ön plana çıkabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Uzak şehir ve ülkelere seyahat planı yapabilirsiniz, olumlu geçmesini beklediğiniz görüşmelerde şans sizden yana. 

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Sahip olduğunuz değerler üzerine yenilerini katabilir, gelir gider dengesi üzerine odaklanabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 7

Başak

Özel yaşamınızda duygusal desteğe ihtiyaç ön planda olabilir, anladığınız kadar anlayışa ihtiyaç duyabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Günlük yaşam rutinlerinden sıkılıp farklı aktivitelere yönelebilir, sağlığınıza farklı etkinlikler katabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 9

Akrep

Aşk hayatında sevindirici gelişmeler yaşayabilir, kalbinizi dolduran hislerle karşılaşabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 10

Yay

Ev ve aile yaşamında kabul edici rol üstlenmeniz gerekebilir, uç noktadaki fikirlerden uzak durmakta yarar var.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

İletişimde durağanlık söz konusu olabilir. Bir öyle bir böyle konuşmalar huzursuzluk yaratabilir.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 12

Kova

Öz şefkat hissedebileceğiniz olaylar yaşanabilir, kendi değerinizin farkına varabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2022) - 13

Balık 

Sevdiklerinizle bir arada olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz, destek görüp destek vereceğiniz olaylar yaşanabilir.  

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