Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 1

Öğlene kadar ay boşlukta.

Öğlen saatlerine kadar yeni bir şeye başlamamanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 2

Koç

Paranın parmaklarınızın arasından kayıp gitmesine izin vermeyin. Sonra “yandım allah” diyerek kredi peşinde koşmak istemezsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 3

Boğa

Bugün ortak bir girişime katılmamak en iyisi. Böyle tekliflerle gelenlere biraz temkinli bakın derim. Kafa karıştırabilirler.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 4

İkizler

Bütçenizi sarsacak hiçbir şeyi onaylamayın. Kendiniz için en iyi seçimi yaptığınızdan emin olun ve yürüyün.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Zihinsel, fiziksel ve finansal olarak yeniden düzene girmeniz gerekebilir. Bakın günler değil, yıllar geçiyor. Bu konuda düşünün.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 6

Aslan

Yeni olasılıkları keşfedin ve alışılmadık durumların üstesinden gelmeye bakın. Bugün daha da iyi olmak için potansiyelinizi fark edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 7

Başak

Bugün uzlaşmacı ve açık tartışmalar, önünüzde duran bir anlaşmazlığın neden olduğu gerginliğin bir kısmını hafifletecektir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 8

Terazi

Sevdiğiniz kişiyle sosyalleşmenin veya rahatlamanın keyfini sürmeye can atacak olabilirsiniz. İlişkinizde yapacağınız değişiklikler size renk katabilir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 9

Akrep

Az konuşup çok iş yapmanız gereken bir gün. O nedenle çevrenize ve özellikle çalışanlara çok fazla müdahalede bulunmayın derim.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 10

Yay

Her konuda bugün önerilerde bulunurken benzersiz bir yaklaşım benimseyin bu gereken desteği size getirecektir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Sevdiğiniz birinin ihtiyaçlarına ciddi bir karşılık vermek sizi ona daha da yakınlaştıracaktır. Bugünü sevdiklerinizden sakınmayın olur mu?

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 12

Kova

Bugün teknik, finansal olarak sizi hızlandıracak kişisel değişiklikler yapmaya gayret edin. Ayrıca evinizle ilgili yapacağınız her şey yerini bulabilir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021) - 13

Balık

Yaptıklarınızı konuşmak bu yılı özetlemenize ve daha başka ne yapabilirim sorularına cevap getirebilir. Yurt dışı bağlantılarına dikkat!

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