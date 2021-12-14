Günlük burç yorumları (14 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 00:00
Öğlene kadar ay boşlukta.
Öğlen saatlerine kadar yeni bir şeye başlamamanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Paranın parmaklarınızın arasından kayıp gitmesine izin vermeyin. Sonra “yandım allah” diyerek kredi peşinde koşmak istemezsiniz.
Boğa
Bugün ortak bir girişime katılmamak en iyisi. Böyle tekliflerle gelenlere biraz temkinli bakın derim. Kafa karıştırabilirler.
İkizler
Bütçenizi sarsacak hiçbir şeyi onaylamayın. Kendiniz için en iyi seçimi yaptığınızdan emin olun ve yürüyün.
Yengeç
Zihinsel, fiziksel ve finansal olarak yeniden düzene girmeniz gerekebilir. Bakın günler değil, yıllar geçiyor. Bu konuda düşünün.
Aslan
Yeni olasılıkları keşfedin ve alışılmadık durumların üstesinden gelmeye bakın. Bugün daha da iyi olmak için potansiyelinizi fark edebilirsiniz.
Başak
Bugün uzlaşmacı ve açık tartışmalar, önünüzde duran bir anlaşmazlığın neden olduğu gerginliğin bir kısmını hafifletecektir.
Terazi
Sevdiğiniz kişiyle sosyalleşmenin veya rahatlamanın keyfini sürmeye can atacak olabilirsiniz. İlişkinizde yapacağınız değişiklikler size renk katabilir.
Akrep
Az konuşup çok iş yapmanız gereken bir gün. O nedenle çevrenize ve özellikle çalışanlara çok fazla müdahalede bulunmayın derim.
Yay
Her konuda bugün önerilerde bulunurken benzersiz bir yaklaşım benimseyin bu gereken desteği size getirecektir.
Oğlak
Sevdiğiniz birinin ihtiyaçlarına ciddi bir karşılık vermek sizi ona daha da yakınlaştıracaktır. Bugünü sevdiklerinizden sakınmayın olur mu?
Kova
Bugün teknik, finansal olarak sizi hızlandıracak kişisel değişiklikler yapmaya gayret edin. Ayrıca evinizle ilgili yapacağınız her şey yerini bulabilir.
Balık
Yaptıklarınızı konuşmak bu yılı özetlemenize ve daha başka ne yapabilirim sorularına cevap getirebilir. Yurt dışı bağlantılarına dikkat!