Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 1

Ay, Başak burcuna geçti. İnce işleri ve hesap kitap gerektiren konuları halletmek için uygun. Fazla düşünmekten uzak durmanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 2

KOÇ

İş hayatındaki sorumluluklar artabilir, daha çok iş yapacağınız pozisyonlarda yer alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Çocuklar ve iletişim konusunda şanslı hissedebilirsiniz. Fedakârlık yapmaya ve kendinizi adamaya hazır olduğunuz ilişkiler olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Ev yaşamına dikkat etmeye özen gösterebilirsiniz. Gayrimenkul ve arsa gibi yatırım araçları gündemde olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Yeni deneyimlere açık olmak yerine eskinin güvenli limanlarına sığınmayı tercih edebilirsiniz ancak yakın çevrenize bir şans vermenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Emek ve çaba sonucu oluşan işlerde şanslı kazançlar söz konusu. Finansal anlamda hakkınızı alacağınız gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Kararlı ve disiplinli bir yapıda olabilirsiniz. Düşüncelerinizi olumlu olana yönlendirmenizde fayda var,

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Kendinizi geri çekmeye ve duygusal anlamda daha kapalı ilerlemeye meyilli olabilirsiniz. Detaycılık ve titizlik gerektiren işlere odaklanmak için uygun.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 9

AKREP

Arkadaşlarınızla duygusal kontak kurma ihtiyacınız artabilir, mantıklı olandan ziyade kalbinizin sesine de kulak vermenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 10

YAY

İşe yarama duygusu ile hareket edebilirsiniz. Kendini kanıtlama ve gösterme arzusu yoğun olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Düşünsel ve davranışsal olarak kurallı ilerlemekten keyif alabilirsiniz. Aile yaşamında tutucu tavırlar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 12

KOVA

Duygusal bir rekabet söz konusu olabilir. Karşınızdaki partnerden maddeci bir beklenti içinde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022) - 13

BALIK

İlişkiler bakımından destekleyici etkiler mevcut. Düzenlenmesini gereken işlerle ilgili gelişmeler olabilir.

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