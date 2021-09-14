Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021

Astrolog Murat İpek'ten 14 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

14.09.2021 - 00:07

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 1

Hayal kırıklığına açık bir gün!

Her açıdan hayal kırıklığına açık bir gün. Dikkatli olun!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 2

Koç

Tam kariyer odaklı, kendinizi parlatmak istediğiniz bir günden gçiyor olabilirsiniz. Abartmadığınız sürece sorun yok.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 3

Boğa

Yüksek eğitim konusunda atılımlarda bulunmanız veya yapmanız gerekenler varsa inatla üstüne gidin ve halledin mevzuyu.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 4

İkizler

Ortaklık, evlilik, mahkemeler vb. konularda ciddi ciddi hayal kırıklığına açık bir gün. Konuşmalarınıza dikkat ederseniz bu travma daha kolay geçer.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 5

Yengeç

Sağlık konusunda zehirlenmelere ve sindirim sisteminiz ile ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanız hayrınıza olacaktır.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 6

Aslan

Bugün ve önümüzdeki birkaç gün sevgili meselelerinden ve şans oyunlarından uzak kalmanız her şeyden önce ruh sağlığınıza iyi gelir.  

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 7

Başak

Gayrimenkul konularında umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Ve bu konuda ailenizden yardım beklemeyin olumsuz sözler duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 8

Terazi

Kısa vadeli planlarda, yakın çevreniz bugün daha önce kararlaştırdığınız konularda yan çizebilirler. Boşuna morlinizi bozmayın.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 9

Akrep

Beklediğiniz bir para varsa bu konuda hem iyi hem de kötü haberler almanız olası. O nedenle kendinizi toparlamanız ve olumlu olmanız gerekli.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 10

Yay

Özellikle kadın idarecilerle veya iş yaptığınız kadınlarla ilişkinize bugün dikkat etmenizde çok fayda var. Susmanız daha iyi.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 11

Oğlak

Unutkanlıklara ve karışıp giden, arada kaynayan mevzulara dikkat edin. Sonra hatırladığınızda iş işten geçmiş olabilir.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 12

Kova

Kendinize sınırlar koyabilirsiniz veya çevrenizi hizaya sokmak adına adımlar atabilirsiniz. Bu adımlar ne sizi ne deçevrenizi pek memnun etmeyebilir.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021 - 13

Balık

Bugün iş konusunda bazı gizli saklı kilit sözler duyabilirsiniz. Ne olursa olsun önünüze bakın ve sonuna kadar çıkarlarınızı koruyun.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER