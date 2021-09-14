Günlük burç yorumları - 14 Eylül 2021

14.09.2021 - 00:07
Hayal kırıklığına açık bir gün!
Her açıdan hayal kırıklığına açık bir gün. Dikkatli olun!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Tam kariyer odaklı, kendinizi parlatmak istediğiniz bir günden gçiyor olabilirsiniz. Abartmadığınız sürece sorun yok.
Boğa
Yüksek eğitim konusunda atılımlarda bulunmanız veya yapmanız gerekenler varsa inatla üstüne gidin ve halledin mevzuyu.
İkizler
Ortaklık, evlilik, mahkemeler vb. konularda ciddi ciddi hayal kırıklığına açık bir gün. Konuşmalarınıza dikkat ederseniz bu travma daha kolay geçer.
Yengeç
Sağlık konusunda zehirlenmelere ve sindirim sisteminiz ile ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanız hayrınıza olacaktır.
Aslan
Bugün ve önümüzdeki birkaç gün sevgili meselelerinden ve şans oyunlarından uzak kalmanız her şeyden önce ruh sağlığınıza iyi gelir.
Başak
Gayrimenkul konularında umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Ve bu konuda ailenizden yardım beklemeyin olumsuz sözler duyabilirsiniz.
Terazi
Kısa vadeli planlarda, yakın çevreniz bugün daha önce kararlaştırdığınız konularda yan çizebilirler. Boşuna morlinizi bozmayın.
Akrep
Beklediğiniz bir para varsa bu konuda hem iyi hem de kötü haberler almanız olası. O nedenle kendinizi toparlamanız ve olumlu olmanız gerekli.
Yay
Özellikle kadın idarecilerle veya iş yaptığınız kadınlarla ilişkinize bugün dikkat etmenizde çok fayda var. Susmanız daha iyi.
Oğlak
Unutkanlıklara ve karışıp giden, arada kaynayan mevzulara dikkat edin. Sonra hatırladığınızda iş işten geçmiş olabilir.
Kova
Kendinize sınırlar koyabilirsiniz veya çevrenizi hizaya sokmak adına adımlar atabilirsiniz. Bu adımlar ne sizi ne deçevrenizi pek memnun etmeyebilir.
Balık
Bugün iş konusunda bazı gizli saklı kilit sözler duyabilirsiniz. Ne olursa olsun önünüze bakın ve sonuna kadar çıkarlarınızı koruyun.