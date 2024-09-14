Günlük burç yorumları (14 Eylül 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, güne kemik ağrıları, diş ağrıları ile başlayabilirsiniz. Sabah 10:34 ile 10:53 saatleri arasında Ay boşlukta olacak bir şeyler yapmak için harekete geçseniz bile sizi engelleyen, geciktiren şeyler ile karşılaşabilirsiniz. Ay saat 11 civarında Kova burcuna giriş yapıyor, bugün bağımsızlaşma isteğiniz çok yoğun olabilir. Bir süredir ertelediğiniz işleri yapmak, sosyalleşmek, eski arkadaşlar ile buluşmak için güzel bir gün olabilir.