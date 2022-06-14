Günlük burç yorumları (14 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 00:01
Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Eğitim, seyahat ve hedeflerinizle ilgili konularda nihai kararlar alabilir, tamamlanmalar elde edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Eğitime daha yoğun odaklanabilir, ilerlemek istediğiniz alanlarda kendinize daha çok güvenebilirsiniz.
Boğa
Çevrenizin ihtiyaçları ve istekleriyle kendi durumunuz arasında bir uyum sağlamanız gerekebilir.
İkizler
Yapmanız gereken uzlaşılarda şanslısınız. Hakkın gözetildiği, adaletli kararlar yüzünüzü güldürebilir.
Yengeç
Belli bir süreci kapsayan değişimler ilginizi çekebilir. Sağlığınızı geliştirmek için birtakım alışkanlıklardan uzaklaşabilirsiniz.
Aslan
Yapmak istediğiniz projeler sekteye uğrayabilir, kendinizle daha çok ilgilenebilirsiniz.
Başak
Mülkiyet konularında aile içi anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları yaşanabilir.
Terazi
Olaylar sıradan ve sakin bir şekilde ilerliyor. Artık tamam dediğiniz konularda anlaşma imzalayabilirsiniz.
Akrep
Samimiyetle ve içtenlikle değerli hissedeceğiniz, hoş hatıralara sahip olabileceğiniz deneyimlere açıksınız.
Yay
Atılgan ve girişken olduğunuz konularda etrafın sesine kulak tıkarken kendinizi duymakta zorlanabilirsiniz. Başarılı olmanız diğerlerine gösterdiğiniz anlayışla bir olabilir.
Oğlak
Çalışmalarınız hız kazanabilir, kimselere belli etmeden büyük işlerin peşinde olabilirsiniz.
Kova
Başkalarının hayatlarıyla ve ihtiyaçlarıyla ilgilenebilir, çeşitli yardımlar ve organizasyonlarda bulunabilirsiniz.
Balık
İleriye doğru adım atmak isteyebilirsiniz. Seçeneklerin yoğunluğu kafa karışıklığına sebebiyet verebilir, enine boyuna düşünün derim.