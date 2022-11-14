Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)

Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Ev ve aile temaları kendini daha yoğun hissettirebilir, şansa ihtiyaç duyduğunuz konularda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Yuvanıza düşkün ve oldukça evcimen hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi içinizde tutmak yerine paylaşmanızda yarar var.
BOĞA
İletişimde alınganlık ve yanlış anlaşılmalar olabilir, kendinizi net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmalısınız.
İKİZLER
Gönüllü harcamalarda bulunarak kendinizi şımartabilirsiniz. Finansal anlamda olumlu yönde gelişmeler yaşanabilir.
YENGEÇ
Yönetme ve idare isteği ile çevrenize hükmetmek isteyebilir, kendinizi oldukça iyi ifade ederek uzlaşı ve anlaşmalarda bulunabilirsiniz.
ASLAN
Arabesk bir bakış açısı ile kendinizle baş başa kalmayı tercih edebilirsiniz. Duygularınızdaki hızlı değişim ile kararlarınızı erteleyin derim.
BAŞAK
Diğer insanlara karşı gösterdiğiniz tavır sert ve korumacı bir yapıda olabilir. Kendinizi olduğunuz gibi yansıtabildiğiniz insanlarla bir arada olabilirsiniz.
TERAZİ
Bulunduğunuz mekân ve iş yerinde bütünün yararına olacak işler yapabilirsiniz. İdare ettiğiniz konularda destek görebilirsiniz.
AKREP
Ne istediğinize dair genel geçer bir kanıya varmakta zorlanabilirsiniz, olumsuzluklar karşısında başka yollar aramaya gönüllü olabilirsiniz.
YAY
Sınır koymakta zorlandığınız konularla ilgili gündemler oluşabilir, bağımlılıklar uyarıcı nitelikte kendini hissettirebilir.
OĞLAK
İkili ilişkilerinizde şartlara göre yön tayin etme kararı alabilirsiniz. İş ve ortaklıklarınızda ihmalkârlık söz konusu olabilir.
KOVA
Disiplin gerektiren monoton iş ve rutinlerden uzaklaşarak rahatlatıcı aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. Mekân ve yer değişikliği olabilir.
BALIK
Romantik ilişkilerinizde fedakâr bir rol üstlenebilir, kendinizi duygularınıza teslim etmeye istekli olabilirsiniz.