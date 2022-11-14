Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 1

Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Ev ve aile temaları kendini daha yoğun hissettirebilir, şansa ihtiyaç duyduğunuz konularda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Yuvanıza düşkün ve oldukça evcimen hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi içinizde tutmak yerine paylaşmanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 3

BOĞA

İletişimde alınganlık ve yanlış anlaşılmalar olabilir, kendinizi net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmalısınız.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Gönüllü harcamalarda bulunarak kendinizi şımartabilirsiniz. Finansal anlamda olumlu yönde gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Yönetme ve idare isteği ile çevrenize hükmetmek isteyebilir, kendinizi oldukça iyi ifade ederek uzlaşı ve anlaşmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Arabesk bir bakış açısı ile kendinizle baş başa kalmayı tercih edebilirsiniz. Duygularınızdaki hızlı değişim ile kararlarınızı erteleyin derim.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Diğer insanlara karşı gösterdiğiniz tavır sert ve korumacı bir yapıda olabilir. Kendinizi olduğunuz gibi yansıtabildiğiniz insanlarla bir arada olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Bulunduğunuz mekân ve iş yerinde bütünün yararına olacak işler yapabilirsiniz. İdare ettiğiniz konularda destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 9

AKREP

Ne istediğinize dair genel geçer bir kanıya varmakta zorlanabilirsiniz, olumsuzluklar karşısında başka yollar aramaya gönüllü olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 10

YAY

Sınır koymakta zorlandığınız konularla ilgili gündemler oluşabilir, bağımlılıklar uyarıcı nitelikte kendini hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

İkili ilişkilerinizde şartlara göre yön tayin etme kararı alabilirsiniz. İş ve ortaklıklarınızda ihmalkârlık söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 12

KOVA

Disiplin gerektiren monoton iş ve rutinlerden uzaklaşarak rahatlatıcı aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. Mekân ve yer değişikliği olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022) - 13

BALIK

Romantik ilişkilerinizde fedakâr bir rol üstlenebilir, kendinizi duygularınıza teslim etmeye istekli olabilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER