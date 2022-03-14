Günlük burç yorumları (14 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 00:25

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 1

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Sözünüzü dinletme isteğiniz ve yönetme güdünüz yoğun olabilir. Rutin saç ve cilt bakımlarında bugünü verimlilikle değerlendirebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 2

Koç

Kolay risk alabilirsiniz, alabileceğiniz riskler size keyif ve mutluluk veren alanlarda şans getirebilir.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 3

Boğa

Ailenize, büyüklerinize sevgi ve saygınızı göstermek için harika bir gün. Mal ve mülk konularında gösterişin rehavetine kapılmamaya özen gösterin.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 4

İkizler

Ağzınızdan bal damlıyor. Bu baldan sevdiklerinizi ve yakın çevrenizi nemalandırabilir, kollarınızı saran derin bağlarda sevgiyi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 5

Yengeç

Para kazanmak, maddi güvence sağlamak için sağlam adımlar atabilirsiniz. Girişimleriniz oldukça güçlü ve tutarlı olacaktır.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 6

Aslan

Varoluşunuzu, bütün güzelliği ve tam anlamıyla sergileyebilirsiniz. Biz demeden önce ben demenin değerinin farkındasınız.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 7

Başak

Yalnız kaldığınız anlarda neler yapabileceğiniz hakkındaki iç görünüzü, tutarlı olabilir fakat yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Gerekeni yapmak için güç toplamalısınız.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 8

Terazi

Gurur yapmanız gerektiğini hissettiren olaylar yaşayabilirsiniz. En nihayetinde tam da olduğunuz kişiyi gösterin ve çekinmeyin.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 9

Akrep

Kişiler arası ilişkilerdeki başarınızı iş hayatınıza yansıtarak olumlu ilerlemeler kaydedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 10

Yay

Farklı bakış açılarına sahip olmak için yeni deneyimler edinebilir, bulunduğunuz mekandan zihinsel olarak çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 11

Oğlak

Kendinizi yeterli görmediğiniz alanlarda önünüze bir boy aynası tutulabilir, bu sayede farkındalık yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 12

Kova

Eşiniz ile biz demekten sevinç duyabilirsiniz. Duygularınızın çatışmasından sıyrılıp sevgiye kucak açmanın günü.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2022) - 13

Balık

Teşekkürü hak eden zorunluluk haline gelmiş sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz.

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