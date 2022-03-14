Günlük burç yorumları (14 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 00:25
Ay Aslan burcunda ilerliyor. Sözünüzü dinletme isteğiniz ve yönetme güdünüz yoğun olabilir. Rutin saç ve cilt bakımlarında bugünü verimlilikle değerlendirebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kolay risk alabilirsiniz, alabileceğiniz riskler size keyif ve mutluluk veren alanlarda şans getirebilir.
Boğa
Ailenize, büyüklerinize sevgi ve saygınızı göstermek için harika bir gün. Mal ve mülk konularında gösterişin rehavetine kapılmamaya özen gösterin.
İkizler
Ağzınızdan bal damlıyor. Bu baldan sevdiklerinizi ve yakın çevrenizi nemalandırabilir, kollarınızı saran derin bağlarda sevgiyi hissedebilirsiniz.
Yengeç
Para kazanmak, maddi güvence sağlamak için sağlam adımlar atabilirsiniz. Girişimleriniz oldukça güçlü ve tutarlı olacaktır.
Aslan
Varoluşunuzu, bütün güzelliği ve tam anlamıyla sergileyebilirsiniz. Biz demeden önce ben demenin değerinin farkındasınız.
Başak
Yalnız kaldığınız anlarda neler yapabileceğiniz hakkındaki iç görünüzü, tutarlı olabilir fakat yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Gerekeni yapmak için güç toplamalısınız.
Terazi
Gurur yapmanız gerektiğini hissettiren olaylar yaşayabilirsiniz. En nihayetinde tam da olduğunuz kişiyi gösterin ve çekinmeyin.
Akrep
Kişiler arası ilişkilerdeki başarınızı iş hayatınıza yansıtarak olumlu ilerlemeler kaydedebilirsiniz.
Yay
Farklı bakış açılarına sahip olmak için yeni deneyimler edinebilir, bulunduğunuz mekandan zihinsel olarak çıkabilirsiniz.
Oğlak
Kendinizi yeterli görmediğiniz alanlarda önünüze bir boy aynası tutulabilir, bu sayede farkındalık yaşayabilirsiniz.
Kova
Eşiniz ile biz demekten sevinç duyabilirsiniz. Duygularınızın çatışmasından sıyrılıp sevgiye kucak açmanın günü.
Balık
Teşekkürü hak eden zorunluluk haline gelmiş sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz.