Günlük burç yorumları (14 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten14 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 1

Ay, yay burcunda ilerlemesine devam ediyor. Yurtdışı ile ilgili konular ve insanlar gündeminize oturabilir. Bu konularda hareket alabilirsiniz.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 2

KOÇ

Evet belki hayatınızı masaya yatırdığınızda içlenip ağlamak isteyebilirsiniz ama bu konuda arkadaşlarınız yardıma hazır gibi. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 3

BOĞA

Paranızı biriktirin; yakında ihtiyacınız olabilir. İş yerinde tanıştığınız kişilerle dostane ilişkiler kurmanız lehinize olacaktır.  İyi hesap yapın.  

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Bugün, sanatsal yetenekleriniz bir projede veya işte ön plana çıkabilir. Bu, alışık olmadığınız için endişeli hissetmenize neden olabilir. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

İşlerin sorunsuz ilerlemesi için ev cephesinde biraz iddialı olmanız gerekecek. Diş ağrısı veya mide rahatsızlığı nedeniyle sorunlar yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 6

ASLAN

Arkadaş çevreniz ve iletişim alanında baskılandığınız bir gün. O yana bu yana yetiştirmeniz gereken yazılarınız söz konusu olabilir. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Bugün tonlarca enerjiniz olacak ve harika bir şey başaracaksınız. Bugün evli olanlar çocuklarının okulları için çok para harcamak zorunda kalabilirler. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Ev atmosferinizi daha iyi hale getireceksiniz. Pahalı bir girişimde bulunmadan önce sağduyunuzu kullanın. Çevrenizle sert bir dil kullanmaktan kaçının. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 9

AKREP

Aile ve arkadaşlardan beklenmedik hediyeler ve güzel sözler işitebilirsiniz. İş yerinde yapılan ayarlamalar sizin yararınıza olacaktır. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 10

YAY

Tam olarak ne istediğinizi ne yapacağınızı bilemediğiniz bir gün yaşamanız olası. O nedenle boşluktaymış gibi hissedebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Günün geç saatlerinde eski bir dostun ziyareti akşamınızı güzelleştirir. Altın yıllarınızı düşünürken, çocukluk anılarınıza sığının mutlu olun.  

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 12

KOVA

Hemen daha iyi hissetmeye başlamak için bir doktorun talimatlarını izleyin. Bugün yatırımlarınızı ve geleceğe yönelik isteklerinizi bir sır olarak saklayın. 

Günlük burç yorumları (14 Mart 2023) - 13

BALIK

Havada tutkulu bir aşk kokusu var bugün sizin için, ama bu konuda yine de dikkati elden bırakmayın. Kendinize güvenin.  

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