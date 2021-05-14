Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2021)

14.05.2021 - 04:37
Ve nihayet! Şans gezegeni evinde!
27 Temmuz’a kadar Balık burcunda ilerleyecek olan Jüpiter, sonra kısa bir süre Kova burcuna dönecek. Bir tür demo yapacak.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sizi pek sosyal gördüm, enerjinizi sosyal çevre ve yakın çevrenize verin, kafanızı bir güzel dağıtın konuşmak size iyi gelecek ancak ailevi konulara pek bugün pek el atmayın derim.
Boğa
Sevgili Kovalar, finansal konular ve kariyerinizi ilgilendiren konularda güzel gelişmeler söz konusu olabilir, ancak bugün sosyal çevrenizle inatlaşmak için pek uygun bir gün değil.
İkizler
Canım ikizler, bugün para pul işlerine pek kalkışmayın, arkadaşlarınızın galeyanına gelip alışverişi abartmayın. Kendinizi dinleyin, mesela meditasyon yoga filan yapın.
Yengeç
Herkes gider mersine siz gidiyorsunuz tersine. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir ancak içinize de bu kadar kapanmayın, özellikle bugün kariyerinizle ilgili konularda biraz sabır göstermeniz gerekebilir.
Aslan
Anlaşılan Cuma size iyi gelmiş. Gerçi hangi gün olursa olsun siz her koşulda eğlenmeyi bilir ve eğlenecek bir şeyler bulursunuz, yalnız bugün işinizi ilgilendiren konularda ani parlamalardan uzak durun.
Başak
Bugün çalışma arkadaşlarınızın desteğinize ihtiyacı olabilir, bunun farkında olarak tüm yardım severliğinizi ve anlayışınızı ortaya koyun. Aman diyeyim gerginliklere mahal vermeyin.
Terazi
Sevgili Teraziler, bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda vereceğiniz tepkilerin ölçüsünü iyi ayarlayın derim, kendinizi mutlu edecek, ruhunuza iyi gelecek bir şeyler yapın, mesela güzel bir müzik açın.
Akrep
Sevgili Akrepler, ailenizi ilgilendiren miras, dava konuları ile ilgili gelişmelerin yaşanacağı bir gün olabilir, bu arada kendinize vakit ayırmayı da lütfen ihmal etmeyin zira oldukça yoruldunuz.
Yay
İş ile aşkı birbirinden ayırmanız gereken bir gün olabilir, birinden birine sinirlenip acısını diğerinden çıkarmamaya özen gösterin, bu arada sağlığınızı da lütfen ihmal etmeyin.
Oğlak
Yine çalışkanlığınız üzerinizde, özellikle bugün partnerinizin de desteğini son derece hissedebileceğiniz bir güne benziyor. Ancak sağlığınıza da özen göstermeyi ihmal etmeyin.
Kova
Sevgili kovalar, yenilikçi fikirleriniz ile iş ve kariyer konularında fark yaratabileceğiniz bir gün, bununla birlikte kalbinizin sesini de buradan duyar gibiyim.
Balık
Canım balıklar, bugün gündeminizi ailevi konular oluşturuyor, siz siz olun özellikle aile içinde otorite sahibi kişilerle gerilmemeye özen gösterin. Sıkmayın tatlı canınızı her şey olacağına varıyor.