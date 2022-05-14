Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 14.05.2022 - 00:07

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 1

Ay, Terazi burcunda. Uzlaşma gerektiren iş birliklerini gün içinde halledebilir, kolayca uyum sağlayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 2

Koç

Mevcut problemlere kalıcı çözümler sunabilir, yapıcı ve ılımlı tavırlar sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 3

Boğa

İş yerinde söylemediğiniz her şeyin ağırlık yaptığını fark edebilirsiniz. Gerekeni, gerektiği gibi dile getirmekten çekinmemelisiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Elinizi ve böylece zihninizi meşgul edecek faaliyetlerle ilgilenebilir, sanata ve estetiğe yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Evinizi ve yaşadığınız yeri değiştirme arzusu içinde olabilirsiniz. İç dünyanızı yansıtan mekanlara çekilebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Sürekli bir şeylerle meşgul olabilirsiniz. Telefon trafiği ve ilişkilerde ahengi sağlamakla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 7

Başak

Maddi anlamda sizi rahatlatacak gelişmeler olabilir. Aile büyükleriniz veya eşinizden bu konuda destek alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Seçtiğiniz alanlarda başarılı olmak için gereken bileşenlere sahipsiniz. Ne yapmanız gerektiğine karar verdikten sonra başarı sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Kendi içinizde hassas ve alıngan hissederken dışarıya gösterdiğiniz tavır yanlış anlaşılmalara müsait. Sizi bilen insanlarla beraber olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 10

Yay

Değişken hedef ve hayallerinizi bir odak noktası haline getirmek için çalışabilir, karar vermek adına başkalarına fikir danışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Ebeveynlerle olumlu ve uyumlu ilişkiler geliştirebilir, birlikte faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Kariyerinizin desteklendiğine dair işaretler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 12

Kova

Adalet, hak/hukuk gibi konularda beklediğiniz haberler gelebilir, sevineceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022) - 13

Balık

Kuruntu ya da takıntı haline gelen düşüncelerden kurtulma vakti. Korktuğunuz pek çok şeyin yersiz olduğunu görebilirsiniz.

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