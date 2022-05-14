Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 14.05.2022 - 00:07
Ay, Terazi burcunda. Uzlaşma gerektiren iş birliklerini gün içinde halledebilir, kolayca uyum sağlayabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Mevcut problemlere kalıcı çözümler sunabilir, yapıcı ve ılımlı tavırlar sergileyebilirsiniz.
Boğa
İş yerinde söylemediğiniz her şeyin ağırlık yaptığını fark edebilirsiniz. Gerekeni, gerektiği gibi dile getirmekten çekinmemelisiniz.
İkizler
Elinizi ve böylece zihninizi meşgul edecek faaliyetlerle ilgilenebilir, sanata ve estetiğe yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz.
Yengeç
Evinizi ve yaşadığınız yeri değiştirme arzusu içinde olabilirsiniz. İç dünyanızı yansıtan mekanlara çekilebilirsiniz.
Aslan
Sürekli bir şeylerle meşgul olabilirsiniz. Telefon trafiği ve ilişkilerde ahengi sağlamakla ilgilenebilirsiniz.
Başak
Maddi anlamda sizi rahatlatacak gelişmeler olabilir. Aile büyükleriniz veya eşinizden bu konuda destek alabilirsiniz.
Terazi
Seçtiğiniz alanlarda başarılı olmak için gereken bileşenlere sahipsiniz. Ne yapmanız gerektiğine karar verdikten sonra başarı sizi bekliyor.
Akrep
Kendi içinizde hassas ve alıngan hissederken dışarıya gösterdiğiniz tavır yanlış anlaşılmalara müsait. Sizi bilen insanlarla beraber olabilirsiniz.
Yay
Değişken hedef ve hayallerinizi bir odak noktası haline getirmek için çalışabilir, karar vermek adına başkalarına fikir danışabilirsiniz.
Oğlak
Ebeveynlerle olumlu ve uyumlu ilişkiler geliştirebilir, birlikte faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Kariyerinizin desteklendiğine dair işaretler alabilirsiniz.
Kova
Adalet, hak/hukuk gibi konularda beklediğiniz haberler gelebilir, sevineceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Balık
Kuruntu ya da takıntı haline gelen düşüncelerden kurtulma vakti. Korktuğunuz pek çok şeyin yersiz olduğunu görebilirsiniz.