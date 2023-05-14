Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2023)

Ay, Balık burcundaki seyahatine devam ediyor. Kendimizi biraz buruk ve kırgın hissedebiliriz. İçe dönük bir günden geçmemiz olası.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Çevrenizden destek görebilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedebilir, kendiniz daha iyi ifade edebilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz.
BOĞA
Bugün çevrenizdeki abuk sabuk insanların zihinsel dengenizi bozmasına izin vermeyin. Fikirleriniz hakkında çok fazla şey ifşa etmeyin derim.
İKİZLER
Kontrol dışı ödemelerle karşılaşabilirsiniz. Resmi işleriniz hızlanabilir, birçok işi aynı anda yapmak durumunda kalabilirsiniz.
YENGEÇ
Mal, mülk arsa, tapu gibi aile ilgili mevzular veya sizin birebir bu anlamda işleriniz varsa kalkın ve çözün derim. Aile içinden birileri para konusunda destek olabilir.
ASLAN
Üzerinde çok durulmayan eski konular tekrar gündeme gelebilir. Biriyle birlikte iken kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
BAŞAK
Öte yandan Sevgilinizle mükemmel bir uyum içinde olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu güzel dönemi kaybetmemek sizin elinizde.
TERAZİ
Bugün kendinizi biraz mutsuz ve değersiz hissedebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızdan yana da yüzünüz pek gülmeyebilir.
AKREP
Deneyimli insanlarla görüş alışverişinde bulunmak kişiye gerekli aydınlanmayı verir ve günlük yaşamda problem çözmeye yardımcı olur. Kendinizi anlatın.
YAY
Biraz arkanızdan dönen dedikodular, söylentiler canınızı sıkabilir. Özellikle aşk hayatınızı çevrenizden gizli tutmak isteyebilirsiniz.
OĞLAK
Ay sizi bugün destekler konumda, Keza iletişim ve sosyal hayatınızda hoş gelişmeler ve güzel zamanlar geçirmeniz olası. Konsantre olup güzel şeyler dilemenin tam zamanı.
KOVA
Bugün karşınızdaki kişilerle ilişkilerde gerginlikler, tuhaf anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra sürpriz ortaklık, iş teklifleri de gelebilir.
BALIK
Evlilik veya ortaklık hayatınızla ilgili olarak, her şey oldukça harika görünüyor olabilir ama yine de bu sizin karşınızdakine dikkatsiz davranmanızı gerektirmez.