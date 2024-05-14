Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 14 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay Aslan burcunda olacak Mars ile arasında oluşacak olumlu bağlantı harekete geçebilmemiz açısından oldukça olumlu bir etki oluşturuyor. Güneş- ranüs kavuşumu değişken bir ruh haline sahip olabileceğimizi gösteriyor. Bugün hayatımızda yeni bir sayfa açılıyor, düşüncelerimiz, fikirlerimiz ve hayattan aldığımız enerji yenileniyor. Bugün dramatik değişiklikler günü.