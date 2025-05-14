Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2025)

Boğa: İç huzur arayışın bugün seni daha derin düşüncelere yönlendirebilir. Maddi dünyaya dair güçlü bir bağın olsa da bugün biraz daha maneviyat ve duygular ön planda olacak. Bir süredir seni huzursuz eden konuları tekrar tekrar düşünmek yerine, kabul etmeyi ve serbest bırakmayı denemelisin. Sağlığınla ilgili ufak bir önlem ya da rutin değişikliği sana iyi gelebilir. Bir terapiye başlamak, meditasyon yapmak veya doğada zaman geçirmek iç dünyanı dengeleyebilir. Bugün başkalarına da şefkat göstermen, senin ruhunu da besleyecek. Fazla yük almamaya ve kendi sınırlarını korumaya özen göster.