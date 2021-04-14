Günlük burç yorumları (14 Nisan 2021)

14.04.2021 - 05:43
Muhteşem Venüs nihayet evinde
Zenginlik, sağlık, güzellik, seks tanrıçası artık kendi evinde bizi de öyle ya da böyle görecektir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili Koçlar, bugün gündeminiz para ve finansal kaynaklardan oluşuyor, enine boyuna düşünmeden karar verip harekete geçmeyin, biliyoruz ki hızlı karar verip hızlı aksiyon almayı seversiniz ancak biraz temkin.
Boğa
Sevgili Boğalar, belirsizlikler, sonuçlanmamış konular keyfinizi kaçırıyor ancak kendinize bu kadar yüklenmeyin, kendinizi yiyip bitirmek yerine şöyle güzel keyifli bir yemek yiyin.
İkizler
Alışılmışın aksine bugün biraz kendinizle kalmak isteyebilir, sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Sevgili ikizler, neşe size çok yakışıyor, iç sıkıntılarınızı bir kenara bırakın ve bir arkadaşınızı arayın.
Yengeç
Sevgili Yengeçler, sosyal çevreniz ile bugün fazlası ile haşir neşir olacağa benziyorsunuz, bir yandan da işler bir kolunuzdan çekiştiriveriyor, dikkatiniz kolay dağılabilir, dikkat.
Aslan
Sevgili Aslanlar, kariyer – iş konularında oldukça yoğun bir gün sizi bekliyor, bir yandan finansal konularda gündeminize ufak ufak giriş yaparken çalışma arkadaşlarınızdan veya partnerinizden destek alabilirsiniz.
Başak
Günün çoğunluğunda bir şeyleri organize etmek veya planlamak için koşturabilirsiniz, detaycılığınıza diyecek yok biliriz, belki biraz hayal gücünüzü işin içine katmak güzel olabilir.
Terazi
Sevgili Teraziler, bugün o naifliğinizi rafa kaldırmak isteyebilirsiniz, aman diyelim, sakinliği korumakta fayda var. Nereye koşacağınızı düşünürken sağlığınızı ihmal etmeyin.
Akrep
Sevgili akrepler, gündeminizde eşiniz ve aileniz olabilir, biliyorum ki yorgunluğunuz artıyor ancak siz de biliyorsunuz ki her şeyin altından kalkacak güç sizde var, kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin.
Yay
İş ve çalışma koşullarınız gündeminizde olabilir, çevrenizde veya çalışma ortamınızda bulunan otoriteler ile iletişiminizde sakinliği korumakta fayda var, sağlığınızı ihmal etmeyin
Oğlak
Sevgili oğlaklar, her şeye hızır gibi yetişmeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin, aşk size göz kırpıyor olabilir, finansal konulara kendinizi kaptırırken görmezden gelmeyin.
Kova
Gün surat asma günü değil, biliyoruz ki ailevi konular ile uğraşmak sizi uzun süredir yordu. Yine bu konular gündeminizde olabilir, sert çıkışlar yapmamaya özen göstermekte fayda var.
Balık
Sevgili balıklar, bugün gündeminizde yakın çevreniz ve akrabalarınız olabilir. Yakın çevrenizle ilgili bazı gerçekler ortaya çıkabilir, sıkmayın tatlı canınızı, şans kapınızı çalmak üzere.