Astrolog Murat İpek'ten 14 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay Başak burcunda ilerliyor. Titizlik ve çok çalışma isteyen işlere başlayabilir, sonunu getirme konusunda gereken gayreti bulabilirsiniz.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nİş yerinizde gerilimli dakikalar yaşayabilirsiniz. Sinirleriniz ve sağlığınız için uyarılar alabilirsiniz. Boğa\nDuygularınızı açıkça ifade ederken aşırıya kaçabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Toprak ve doğa ile iç içe olmak, kendinize zaman yaratmak isteyebilirsiniz. İkizler\nAile bireylerinizle güzel iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Sizi, geçmişi düşünmeye teşvik eden olaylar yaşanabilir. Yengeç\nUyumlu ve tatmin edici ilişkiler kurabilir, aynı alanları paylaştığınız yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eleştiride bulunurken yapıcı olmakta yarar var. Aslan\nKazançlarınızı arttırmaya yönelik bulunduğunuz faaliyetlere otoritelerinizden destek gelebilir. İş yemeklerine çıkabilirsiniz. Başak\nZihinsel ve fiziksel olarak oldukça aktif bir gün sizi bekliyor. Yeni ve beklenmedik fırsatlar yakalayabilirsiniz. Terazi\nDüşünceli halleriniz iş yaşamınızı etkileyebilir. Yanlış anlaşılmalar ve karışıklıklar büyük olaylara yol açabilir. Akrep\nÇeşitli organizasyon ve etkileşimlerde bulunabilirsiniz. Karşı cinsin beğenisini alacağınız gelişmeler olabilir. Yay\nSizden istenilen yardımları duygusal sömürüye döndürmemek elinizde. Mesafeli ve objektif tutumda olmanız gerekebilir. Oğlak\nYoğun disiplin gerektiren iş ve ödevlere başlayabilirsiniz. Yabancı ülkeler ve insanlarıyla etkileşimlerde bulunabilirsiniz. Kova\nÖdemelerinizle ilgili finansal kaygılara kapılabilirsiniz. Sahiplenme duygunuz aşırıya kaçabilir, bazı gereksiz korkularınız öne çıkabilir. Balık\nDuygusal gelgitler ve kıskançlıklar gündeminiz olabilir. Bu konulara çözümler de bulabilirsiniz.