Günlük burç yorumları (14 Nisan 2023)

Bugün ay, Kovca burcunda ilerlemesine devam ediyor. Sosyalleşme konusunda hareketli bir günden geçecek olabiliriz. Konuşmalara dikkat etmek gerek.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Ödenmemiş borçlar için bugün toplanır halde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bugün birisine ödünç verilen para da geri ödenecektir, korkmayın derim.
BOĞA
Aile içi ziyaretleriniz olabilir. Geçmişte yaşadığınız olayların ağırlığını hissedebilirsiniz. Pozitif yanınızı korumaya çalışın.
İKİZLER
Bugün günlük koşturmanız içinde biraz kafa dağınıklığı yaşamanız olası. O nedenle trafikte veya iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var. Aceleci olmayın.
YENGEÇ
Sağlığınızın daha ön planda olduğu bir gün olabilir. Varsa kontrollerinizi aksatmamanız gerekebilir.
ASLAN
Bir aile paylaşımının dışında kalmak acı verici olabilir. Kendinizi dışlanmış hissedebilirsiniz. Mülkiyet, gayrimenkul konuları hakkında konuşmayın derim.
BAŞAK
Bazı durumları kabullenmek istemeyebilirsiniz. Bunun için bazı şeyleri akışına bırakmak oldukça faydalı olacaktır.
TERAZİ
Bugün eşiniz veya ortağınızla ilgili güzel gelişmeler yaşamanız adına konuşmanızda ve orta yolu bulmanızda hiçbir sakınca yok. Kendinizi doğru ifade edin yeterli olacak.
AKREP
Bugün, bilgi ve deneyim anlamda kendinize daha çok şeyler katmak isteyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak sizi daha da pozitif hale getirebilir.
YAY
Tüm bilgileri sağlıklı alana kadar bugün herhangi bir avans ödemesi veya borç ödemesi yapmayın. İş konusunda dikkatsizliğin bedeli büyük olabilir.
OĞLAK
Gayret gerektiren işlerde ön planda olabilirsiniz. Sorumluluk aldığınız işlerinizi kazasız bitirebilirsiniz.
KOVA
Özellikle ödeme alma verme gibi hareketlerde dikkatli olun. Yanlışlığa, dalgınlığa açık bir gündesiniz. Bugün konuşacağız konularda peşin kararlı olmayın bence.
BALIK
Birebir görüşmeler ve temas açısından açısından hareketli bir gün olabilir. Ortak projeler ve ortak sorumluluk gerektiren işleriniz olabilir.