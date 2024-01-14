Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024)

Sabah 05:49 ile 06:29 saatleri arasında ay boşlukta olacak. Pazar gününü evde hiçbir şey yapmadan geçirmek isteyebiliriz. Bugün ay balık burcunda ilerlerken satürn ile kavuşum halinde olacak. Duygularımızı ifade ederken kendimizi sınırlayabiliriz. Merkür'ün oğlak burcuna geçişi zihinsel aktivitelerde daha gerçekci olmamız adına bize yardım edecek bugün daha çok mantıkla hareket edeceğimiz bir gün.