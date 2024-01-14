Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 14 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 1

Sabah 05:49 ile 06:29 saatleri arasında ay boşlukta olacak. Pazar gününü evde hiçbir şey yapmadan geçirmek isteyebiliriz. Bugün ay balık burcunda ilerlerken satürn ile kavuşum halinde olacak. Duygularımızı ifade ederken kendimizi sınırlayabiliriz. Merkür'ün oğlak burcuna geçişi zihinsel aktivitelerde daha gerçekci olmamız adına bize yardım edecek bugün daha çok mantıkla hareket edeceğimiz bir gün.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, duygu ve arzularınızı kurban etmiş gibi hissedebilirsiniz. Bugün aileniz ve eşiniz ile ilgili sorumluluklar hakkında yeni planlar oluşturabilirsiniz. Duygusal olarak içe kapandığınız bir gün olacak. Evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, arkadaşlarınız ile yaptığınız planlar sağlık nedenleri ile iptal olabilir. Duygusal olarak arkadaşlarınıza ihtiyaç hissedeceğiniz bir gün. Fiziksel olarak bir arada olmasınızda iletişimde kalacak gelecek ile ortak planlar yapacaksınız.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, kariyeriniz ve iş yaşantınız ile ilgili duygusal davranacağınız karamsar bir hissiyatta olabilirsiniz.ödemeler ve finansal konular ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, eğitimler hukuksal konular seyahatler konusunda sıkıştığınızı ilerleyemediğinizi hissedebilirisniz. Bunun için ortaklarınızdan ailenizden yardım alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, maddi konular ile ilgili sıkışmış hissedebilirsiniz, ancak çalışma hayatınız ile ilgili atacağınız adımlar size yardımcı olacak, karamsarlığa kapılmayın.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, partneriniz ile ilgili duygusal paylaşımlarınızda sınırlandırıldığınızı anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Olaylara rasyonel bakmak yerine hayatınızdaki insanın duygusal ihtiyaçlarına odaklanın.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bugün diş ve diş eti sorunları yaşayabilirisniz. Ayaklarınızda ağrı hissedebilirsiniz. Ev içi düzen tertip ile ilgilenmek yerine dinlenmeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, partnerinizin duygusal anlamda sizden beklentileri yüksek ilişki içindeki sorumlulukların konuşulacağı bir gün olacak. Sakin kalarak partnerinizin ihtiyaçlarını gözlemlemeye çalışın.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, ev ve aile içindeki sorumluluklardan ötürü bunalmış kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Duygusal olarak aile içindeki bireyler ile gerilim yaşama ihtimaliniz yüksek. Kendinizi ifade ederken net olmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, akrabalar, komşular ve yakın çevreniz ile ilgili sorumlulukları gözden geçirecek kararlarınızı uygulayabilmek adına planlar oluşturacağınız bir gün. Fikirlerinizi paylaşırken kırıcı olmamaya özen gösterin.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, gelirleriniz ile ilgili yeni bir düzenleme yapmak isteyebilirsiniz. Parasal anlamda kaygılarınız oluşabilir. Mantıktan şaşmadan karar almanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, duygusal olarak sıkışmış hareket edemiyor gibi hissedebilirsiniz, duygu ve arzularınızı ifade etmenize rağmen anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Hayatınızdaki insanlara net olmanız gereken bir gün.

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