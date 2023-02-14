Günlük burç yorumları (14 Şubat 2023)

Ay, gece 02:52 ile 04:31 arasında boşlukta olacak sonrasında yay burcuna geçecek. Sunum yapmanız gereken işler için iyi bir gün diyebilirim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün mutlu olabilirsiniz ve bu mutluluğu doya doya çevrenize yayabilirsiniz. Karamsarlığı takınmamanız gereken bir gündesiniz.
BOĞA
Gayrimenkul cephesinde, dolandırıcılıklara karşı tetikte olun ve bu konuyla ilgili gelişmeleri çevrenizdekilerle paylaşın, akıl alın.
İKİZLER
Akıllıca finansal seçimler yapmak bugün sizi güvende olduğunuzu bir kere daha hissettirecektir. O nedenle yaşadıklarınızı iyi sindirmeye bakın.
YENGEÇ
Bugün yatırım amaçlı arazi satın almayı ciddi olarak düşünebilirsiniz. Birinin iş konusunda başarısını dikkatle izlemek sizin yararınıza olacaktır.
ASLAN
Aşk konusunda bazı tatlı gelişmeler olabilir. Bunları daha sıkı takip edebilirsin. Güzel bir aşk fırsatını kaçırmamak için gözlerin açık olsun.
BAŞAK
Bugün ne olursa olsun para ile ilgili işlem yapmaktan veya borç almaktan kaçının. Anlaşmazlık benzeri bir durum olabilir. İlişkilere dikkat.
TERAZİ
Bugün işinize doğru bir şekilde başlayacak ve bu da sizde zihni tatmin yaşatacak. Bugün çok daha fazla iyimser ve verici olmanız sizin elinizde.
AKREP
Bugün özellikle sizden yaşça küçüklere hayatlarının en güzel anlarını yaşatabilirsiniz. Bazen çok küçük hediyeler akılda kalıcı olacaktır.
YAY
Bugün yatırım yapanlar, kararlarını yeniden gözden geçirmek isteyebilirler. Çalışma hayatınızda, önerileriniz muhtemelen takdir edilecektir.
OĞLAK
Sağlıkla ilgili olarak bugün elinizden geleni yapın. Kendinizi geleceğe bir yatırım gibi düşünün ve kendinize iyi bakın derim.
KOVA
Çevrenizdekiler sizi talepkâr ve otoriter görünebilir bugün. Yeni bir dönemin çalışma düsturu daha şeffaf olmaktan geçmeli.
BALIK
Açıkça düşünme ve bilgileri akılda tutma beceriniz, ilerlemenize yardımcı olacaktır. Çevrenizdeki insanlara çok daha iyi davranmalısınız.