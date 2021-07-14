Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 14 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

14.07.2021 - 00:44

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 1
Tam bir obsesyon günü!

Bugün takıntılı bir gün dersem yanlış olmaz. Yatığınız, bitirdiğiniz işleri tekrarlama eğiliminde olabiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 2

Koç

Çalışma arkadaşlarınızla uyumlu olmaya gayret etmeniz gereken bir gün. Ayrıca sağlık konusunda ayaklara dizlere dikkat etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Aşk konusunda hem yeni başlangıçlara hem de ciddi bitişlere açık bir gün o nedenle mümkün mertebe bu meselelere bugün mola verin derim.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Hadi artık evinizde güzel değişiklikler yapmanın zamanı geldi İkizler . Hiçbir şey yapamıyorsanız bile en azından kıyı köşe süpürün temizleyin evi.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Kısa vadeli hoş planlar yapmanız için güzel bir gün. Özellikle yakın çevrenizle kısa tatil kaçamakları için elinizden geleni yapın derim.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Paranızla ilgili bazı ufak tefek kararsızlıklar veya beklentiler içine girebilirsiniz. Bu durumun geçici olduğunu bilerek hareket alın derim

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 7

Başak

Bugün daha atak, daha hareketli bir günden geçecek olabilirsiniz. Gereğinden fazla detaylarda boğmayın kendinizi. Buna gerek yok!

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Kendinizi bugün biraz daha içe dönük hissedebilirsiniz. Ama bu durum birazda bugüne has. O nedenle gereksiz konuşmalardan uzak kalın derim.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Sosyal konularda biraz daha atik bir günden geçeceksiniz gibi durmakta. Şanslı hissedebilirsiniz kendinizi, bol bol sosyalleşmeye bakın.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 10

Yay

Bugün, önümüzdeki günlerde yapmanız gerekenlerle ilgili bir planlama yapmanızda fayda var. Çünkü sizin için önümüzdeki günler yoğun gelebilir.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Yeni düşünceler yeni fikirler içine kendinizi atmanız çok mümkün. Olabildiğince kendinizi gelecekte konumlandırarak kararlar alın derim.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 12

Kova

Ufak tefek kaza riskine bugün açık olabilirsiniz kendinizi bu anlamda korumanızda ciddi fayda var diyebilirim. Süratten uzak durun.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021 - 13

Balık

Telefon trafiğiniz artabilir. Özellikle ikili ilişkiler konusunda bir hayli konuşmalar çevrenizde olabilir. Mümkünse karışmayın derim.

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