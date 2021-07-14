Günlük burç yorumları - 14 Temmuz 2021

14.07.2021 - 00:44
Koç
Çalışma arkadaşlarınızla uyumlu olmaya gayret etmeniz gereken bir gün. Ayrıca sağlık konusunda ayaklara dizlere dikkat etmeniz gerekebilir.
Boğa
Aşk konusunda hem yeni başlangıçlara hem de ciddi bitişlere açık bir gün o nedenle mümkün mertebe bu meselelere bugün mola verin derim.
İkizler
Hadi artık evinizde güzel değişiklikler yapmanın zamanı geldi İkizler . Hiçbir şey yapamıyorsanız bile en azından kıyı köşe süpürün temizleyin evi.
Yengeç
Kısa vadeli hoş planlar yapmanız için güzel bir gün. Özellikle yakın çevrenizle kısa tatil kaçamakları için elinizden geleni yapın derim.
Aslan
Paranızla ilgili bazı ufak tefek kararsızlıklar veya beklentiler içine girebilirsiniz. Bu durumun geçici olduğunu bilerek hareket alın derim
Başak
Bugün daha atak, daha hareketli bir günden geçecek olabilirsiniz. Gereğinden fazla detaylarda boğmayın kendinizi. Buna gerek yok!
Terazi
Kendinizi bugün biraz daha içe dönük hissedebilirsiniz. Ama bu durum birazda bugüne has. O nedenle gereksiz konuşmalardan uzak kalın derim.
Akrep
Sosyal konularda biraz daha atik bir günden geçeceksiniz gibi durmakta. Şanslı hissedebilirsiniz kendinizi, bol bol sosyalleşmeye bakın.
Yay
Bugün, önümüzdeki günlerde yapmanız gerekenlerle ilgili bir planlama yapmanızda fayda var. Çünkü sizin için önümüzdeki günler yoğun gelebilir.
Oğlak
Yeni düşünceler yeni fikirler içine kendinizi atmanız çok mümkün. Olabildiğince kendinizi gelecekte konumlandırarak kararlar alın derim.
Kova
Ufak tefek kaza riskine bugün açık olabilirsiniz kendinizi bu anlamda korumanızda ciddi fayda var diyebilirim. Süratten uzak durun.
Balık
Telefon trafiğiniz artabilir. Özellikle ikili ilişkiler konusunda bir hayli konuşmalar çevrenizde olabilir. Mümkünse karışmayın derim.