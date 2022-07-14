Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 14.07.2022 - 01:18

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 1

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Meydan okuyan ve dönüştüren bir enerji mevcut. Başlamak veya bitirmek istediğiniz işlerinize odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 2

Koç

Kariyer ve eğitim hayatınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz. Daha yüksek standartlara ulaşmak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Kabaran duygularınız sizi alaycılığa itebilir, bastırılan duygu ve düşünceleri doğru şekilde kanalize etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Sorumluluk duygunuz ve başarı isteğiniz yüksek, gelir/gider dengesine yeni bir sistem oluşturabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Ortak çalışma ve ilişkilerinizde şans sizden yana, verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 6

Aslan

İş hayatındaki titiz ve tutucu tavrınız sağlığınız üzerinde etkili olabilir, daha konforlu bir alan yaratmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 7

Başak

Risk almamanın daha iyi olduğunu düşünebilir ve bu doğrultuda hareket edebilirsiniz. Önceliğiniz, sahip olduklarınız.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Ev ve aile yaşamınızı konforlu hale getirmek için hırslı ve istekli olabilirsiniz. Ait olduğunuzu düşündüğünüz kültürün etkisinden uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Girdiğiniz diyalogları kişiselleştirip alınganlık gösterebilirsiniz. Belirli bir amaca odaklanmaktan ziyade pek çok konuyla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 10

Yay

Neyi nasıl yapacağınıza dair oldukça tutarlı bir içgörüye sahipsiniz. Amaçlarınız doğrultusunda istikrarlı ilerleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Anlama ve anlatma ihtiyacı duyabilirsiniz, bu etkileşim ihtiyacı gardınızı indirmenize yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 12

Kova

Mantıklı olarak ve öyle davranarak benliğinizin derinliğini gizlemek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 13

Balık

Kendi fikir ve benimsediğiniz değerleri çevrenize benimsetme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ön plana çıkabileceğiniz durumlar mevcut.

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