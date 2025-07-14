Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Yeni haftaya hızlı bir başlangıç yapıyorsun. Zihnin aktif, bedenin hareketli ve enerjin yüksek. Bugün özellikle iş ya da kişisel hedeflerin konusunda bir atılım yapma şansı bulabilirsin. Kararlarını hızla uygulamak istiyorsun ama çevrendekilerin tepkilerini de göz önünde bulundurmalısın. Aşk hayatında ise dürtüsel davranışlar, tatlı sürprizler yaratabilir ama karşındaki kişinin sınırlarını zorlamamaya dikkat et. Yalnızsan, karşına çıkacak biri seni heyecanlandırabilir.