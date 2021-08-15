Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 15.08.2021 - 09:25

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 1

Saklı olan ne varsa ortaya dökülebilir.

Milletin gizli kapaklı yaptığı şeyleri siz ortaya çıkarabilir, Sherlock Homes'çuluk oynayabilirsiniz. Bence yapmayın!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 2

Koç

Olabildiğince konsantre olmaya bakın. Dikkat dağınıklığı sorun olabilir. Hele tatil günü ciddi bir şeylerle uğraşmak zorundaysanız iki kere dikkat!

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Durgun bir gün geçirmeniz söz konusu olabilir. Bugünü daha çok ileride ne yapabilirim diyerek planlayarak geçirirseniz iyi olur. Millete çok karışmayın.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Bugün çok fazla özel hayatınızla ilgili olarak eylemlerde bulunmamanızı tavsiye edeceğim. Çünkü kaş yapayım derken göz rahatlıkla çıkabilir.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Bugün kendinizi biraz sosyalleşme içinde bulmanızda hiçbir sakınca yok. Biraz açılmanız, insanlarla bir arada olmanız size iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 6

Aslan

İyi mi, kötü mü ne olduğunu anlayamadığınız bir gün olabilir bugün. O nedenle kelimenin tam anlamıyla “koy verin gitsin!”

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 7

Başak

Öncelikle yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var. Tansiyon probleminiz veya kalp damar ile ilgili sıkıntılar varsa daha dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Sosyal çevreniz ile keyifli bir iletişim içinde olabilirsiniz. Ve fakat, özellikle internet üzerinden iletişiminizde kazalara pek müsait bir gün.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz, ama diğer yandan da “şunu yap, bu eksik,” diye rahat vermeyebilir çevreniz. Bahane uydurun, kaçın bence.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 10

Yay

Sosyal çevreniz, kardeşleriniz ve yakın çevrenizle keyifli bir şeyler yapıp kafanızı dağıtabilirsiniz. Sulu, dozu kaçmış şakalar yapmayın.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Olayların derinlerine inip hele kriz falan yönetmeye kalkmayın. Bugün milletin işine karışmadığınız sürece kazanan sizsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 12

Kova

Hayal kırıklıklarına açık bir gün. Alınganlık diz boyu olabilir. En iyisi kendinizi yollara vurun ve yürüyün araba kullanın. Mutlu edin kendinizi.

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021) - 13

Balık

Bugün iç sesinize kulak verip aklınızı manalı, manasız gezdirebilirsiniz. Kendi kendinize saçmalayın, ama dışarıya belli etmeyin yeter.

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