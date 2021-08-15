Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 15.08.2021 - 09:25
Saklı olan ne varsa ortaya dökülebilir.
Milletin gizli kapaklı yaptığı şeyleri siz ortaya çıkarabilir, Sherlock Homes'çuluk oynayabilirsiniz. Bence yapmayın!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Olabildiğince konsantre olmaya bakın. Dikkat dağınıklığı sorun olabilir. Hele tatil günü ciddi bir şeylerle uğraşmak zorundaysanız iki kere dikkat!
Boğa
Durgun bir gün geçirmeniz söz konusu olabilir. Bugünü daha çok ileride ne yapabilirim diyerek planlayarak geçirirseniz iyi olur. Millete çok karışmayın.
İkizler
Bugün çok fazla özel hayatınızla ilgili olarak eylemlerde bulunmamanızı tavsiye edeceğim. Çünkü kaş yapayım derken göz rahatlıkla çıkabilir.
Yengeç
Bugün kendinizi biraz sosyalleşme içinde bulmanızda hiçbir sakınca yok. Biraz açılmanız, insanlarla bir arada olmanız size iyi gelecektir.
Aslan
İyi mi, kötü mü ne olduğunu anlayamadığınız bir gün olabilir bugün. O nedenle kelimenin tam anlamıyla “koy verin gitsin!”
Başak
Öncelikle yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var. Tansiyon probleminiz veya kalp damar ile ilgili sıkıntılar varsa daha dikkatli olun.
Terazi
Sosyal çevreniz ile keyifli bir iletişim içinde olabilirsiniz. Ve fakat, özellikle internet üzerinden iletişiminizde kazalara pek müsait bir gün.
Akrep
Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz, ama diğer yandan da “şunu yap, bu eksik,” diye rahat vermeyebilir çevreniz. Bahane uydurun, kaçın bence.
Yay
Sosyal çevreniz, kardeşleriniz ve yakın çevrenizle keyifli bir şeyler yapıp kafanızı dağıtabilirsiniz. Sulu, dozu kaçmış şakalar yapmayın.
Oğlak
Olayların derinlerine inip hele kriz falan yönetmeye kalkmayın. Bugün milletin işine karışmadığınız sürece kazanan sizsiniz.
Kova
Hayal kırıklıklarına açık bir gün. Alınganlık diz boyu olabilir. En iyisi kendinizi yollara vurun ve yürüyün araba kullanın. Mutlu edin kendinizi.
Balık
Bugün iç sesinize kulak verip aklınızı manalı, manasız gezdirebilirsiniz. Kendi kendinize saçmalayın, ama dışarıya belli etmeyin yeter.