Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 1

Dolu dizgin Mars desteği.

Yeni olana geçiş için, sırtımızda yük olandan kurtulmak gerek. İşte Mars bugün yardıma koşuyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 2

Koç

Maddi, manevi konularda eylemlerinizin arkasında durun. Böylece sizi karmaşa içinde bırakacak durumlara çekilmezsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 3

Boğa

Kaçınılmaz olanı kabul edin ve zekanızı, iç görünüzü kullanarak bunun yararınıza işlemesini sağlayın.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 4

İkizler

Mali, yasal veya sözleşmeyle ilgili konularda son dakika değişiklikleri yapmanız gerekiyorsa bugün yapın. Çalışın!

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Bugün farklılıkları bir kenara bırakıp sizin gibi olmayanlarla yeniden bağlantı kurmayı düşünün. İletişimde kalın.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 6

Aslan

Size söylenen her türlü gizli bilgiyi gerçekten gizleyin. İş arkadaşlarınızla durumunuz huzursuzlaşabilir. Uzak durmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 7

Başak

Olumsuzu, olumluya çevirerek çözümler üretebileceğiniz bir günden geçiyor olabilirsiniz. Bu anlamda durumlara el koyup işi halletmeye bakın.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 8

Terazi

Bugün gerekirse fazladan çalışın. Yaygara yapan, samimiyetsiz tiplerin konuşmalarına aldanmayın.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 9

Akrep

İş bitirici biri olmanız, insanların sizden faydalanmasına izin vermeniz gerektiği anlamına gelmez. Kullandırtmayın kendinizi.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 10

Yay

Bugün çok daha sakin bir tutum sergilemeniz iyi olur. Çünkü kontrolsüz davranışlarınız sizi tanıyanları ruh sağlığınız hakkında endişelendirebilir.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Ay sonuna kadar her şeyin istediğiniz gibi olmasını ve tamamlanmasını istiyorsanız dikkatli olun. Sizin adınıza çalışan herkese göz kulak olun.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 12

Kova

Gücünüz ve cesaretiniz, kişisel yaşamınızı ilerletmenize veya geliştirmenize yardımcı olabilecek iyi bağlantıları çekecektir.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021) - 13

Balık

Bilginizi paylaşın ve işte nasıl ilerleyeceğiniz konusunda geliştirin kendinizi. Bu anlamda yeni bir kurs veya okula başlamak size çok iyi gelecektir.

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