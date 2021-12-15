Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 00:01
Dolu dizgin Mars desteği.
Yeni olana geçiş için, sırtımızda yük olandan kurtulmak gerek. İşte Mars bugün yardıma koşuyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Maddi, manevi konularda eylemlerinizin arkasında durun. Böylece sizi karmaşa içinde bırakacak durumlara çekilmezsiniz.
Boğa
Kaçınılmaz olanı kabul edin ve zekanızı, iç görünüzü kullanarak bunun yararınıza işlemesini sağlayın.
İkizler
Mali, yasal veya sözleşmeyle ilgili konularda son dakika değişiklikleri yapmanız gerekiyorsa bugün yapın. Çalışın!
Yengeç
Bugün farklılıkları bir kenara bırakıp sizin gibi olmayanlarla yeniden bağlantı kurmayı düşünün. İletişimde kalın.
Aslan
Size söylenen her türlü gizli bilgiyi gerçekten gizleyin. İş arkadaşlarınızla durumunuz huzursuzlaşabilir. Uzak durmanızda fayda var.
Başak
Olumsuzu, olumluya çevirerek çözümler üretebileceğiniz bir günden geçiyor olabilirsiniz. Bu anlamda durumlara el koyup işi halletmeye bakın.
Terazi
Bugün gerekirse fazladan çalışın. Yaygara yapan, samimiyetsiz tiplerin konuşmalarına aldanmayın.
Akrep
İş bitirici biri olmanız, insanların sizden faydalanmasına izin vermeniz gerektiği anlamına gelmez. Kullandırtmayın kendinizi.
Yay
Bugün çok daha sakin bir tutum sergilemeniz iyi olur. Çünkü kontrolsüz davranışlarınız sizi tanıyanları ruh sağlığınız hakkında endişelendirebilir.
Oğlak
Ay sonuna kadar her şeyin istediğiniz gibi olmasını ve tamamlanmasını istiyorsanız dikkatli olun. Sizin adınıza çalışan herkese göz kulak olun.
Kova
Gücünüz ve cesaretiniz, kişisel yaşamınızı ilerletmenize veya geliştirmenize yardımcı olabilecek iyi bağlantıları çekecektir.
Balık
Bilginizi paylaşın ve işte nasıl ilerleyeceğiniz konusunda geliştirin kendinizi. Bu anlamda yeni bir kurs veya okula başlamak size çok iyi gelecektir.