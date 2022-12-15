Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 1

Ay, Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Eleştiride bulunurken ölçülü olmanızda fayda var, düzen ve nizam getirmek istediğiniz alanlara odaklanabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Başkalarına karşı savunduğunuz fikirlerde haklı olabilirsiniz ancak eleştiride ölçüyü kaçırmamanızda fayda var. Şanslı hissettiğiniz olaylar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 3

BOĞA

En iyi bildiğiniz konularda yaratıcı aktivitelerde bulunabilirsiniz. Düzen ve dekorasyon için hevesli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Diğer kişilerin önemsemediği küçük detaylara takılmamanızda fayda var. Ev yaşamında kontrol altına almak istediğiniz konular olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Detaylarla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Çevrenize karşı daha sorumluluk sahibi bir yapıda yaklaşım sergilemeniz olası.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Maddi anlamda güvenlik ihtiyacı duyabilirsiniz. Her şeyi açıklanabilir kılma çabası yorucu olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Duygularınızı yük sayabilir, karmaşık olan duygu ve düşünceleri ayrıştırmak için istekli olabilirsiniz. Kararlılık gerektiren çalışmalar için uygun.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

İnce eleyip sık dokuduğunuz konularda hayal kırıklığı olabilir. İç huzurunuzun kaynağı çalışmaktan geçebilir.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 9

AKREP

Pratik, üretken ve sorumluluk sahibi olarak çeşitli ortamlarda rol almayı tercih edebilirsiniz. Bir adım geride durmayı tercih ettiğiniz başlıklar olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 10

YAY

Geniş perspektif gerektiren işlerde analizleri abartmak neticeye ulaşmanızı geciktirebilir, ufak tefek ayrıntılara takılmamanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Önce kendi duygularınızı anlayıp ardından diğer insanlara yönelmeniz daha yerinde bir hareket olabilir. Duygularınızı kontrol altında tutmaya çalışmak ters tepki doğurabilir.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 12

KOVA

Heyecan içeren işlere ve ortaklıklara çekilebilirsiniz. Bazı kusur ve eksiklikleri olduğu gibi kabul etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022) - 13

BALIK

Dürüstlük ikili ilişkilerin ana teması. Partnerinizden büsbütün gösterdiğiniz tavrı beklemek yerine onu o şekilde kabul etmeyi tercih edebilirsiniz.

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