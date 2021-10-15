Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 15.10.2021 - 00:05
Ay 16:00 dan sonra boşlukta
Güneş ve Jüpiter tatlı tatlı dans edecek bugün. Olumlu pozitif bir gün yaşamanız pek mümkün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sağınıza solunuza şımarın, naz yapın, para isteyin olmadı aşk isteyin. İsteyin ki gelsin!
Boğa
Bugün küçük dağları ben yarattım halleri pek bir üstünüze sinebilir. Ama bu özgüveni makul kullanırsanız kazanan siz olursunuz.
İkizler
Büyük başarıların kapısını bugün açmamanız için hiçbir neden yok. Sadece biraz daha inatçı olun, kazanacaksınız.
Yengeç
Ödeme yapacaksanız bütçenizi doğru planlayarak yapmanızda bugün fayda var. Kredi almanız için uygun bir zaman.
Aslan
Mahkeme veya avukatlarla hallolacak işleriniz varsa bugünü bu konulara adamanızda fayda var. Sıvayın kolları.
Başak
Planlı olduğunuz sürece rahat ve sorunsuz bir gün yaşamanız olası. Sizi rahatsız edebilecek insanlardan resmen kaçın bugün.
Terazi
Duygusal anlamda bereketli bir gün ama cinsellik anlamında tam bir fiyasko. El ele dolaşmakla yetinin derim.
Akrep
Emlakçıysanız muhteşem verimli bir gün ama kiracıysanız veya ev satın almak için iyi bir gün olmayabilir.
Yay
Bugün kardeşlerle, arkadaşlarla yiyin için ama iş yapmayın, para konusuna hele hiç girmeyin derim.
Oğlak
Ziynet eşyanıza, taşınabilir eşyanıza bugün dikkat edin. Kaybolma, çalınma konusunda riskli bir gün.
Kova
Bugün konuşmalarınızda veya bir konuda fikir üretirken abartmaktan kaçının derim. Makul olursanız kazanan siz olursunuz.
Balık
Geçmişe dair bazı mevzular önünüze dökülebilir. Hiç ilgilenmeyin konuşmada zararlı çıkan siz olabilirsiniz.