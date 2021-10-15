Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.10.2021 - 00:05

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 1

Ay 16:00 dan sonra boşlukta

Güneş ve Jüpiter tatlı tatlı dans edecek bugün. Olumlu pozitif bir gün yaşamanız pek mümkün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 2

Koç

Bugün sağınıza solunuza şımarın, naz yapın, para isteyin olmadı  aşk isteyin. İsteyin ki gelsin!

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 3

Boğa

Bugün küçük dağları ben yarattım halleri pek bir üstünüze sinebilir. Ama bu özgüveni makul kullanırsanız kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 4

İkizler

Büyük başarıların kapısını bugün açmamanız için hiçbir neden yok. Sadece biraz daha inatçı olun, kazanacaksınız.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Ödeme yapacaksanız bütçenizi doğru planlayarak yapmanızda bugün fayda var. Kredi almanız için uygun bir zaman.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 6

Aslan

Mahkeme veya avukatlarla hallolacak işleriniz varsa bugünü bu konulara adamanızda fayda var. Sıvayın kolları.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 7

Başak

Planlı olduğunuz sürece rahat ve sorunsuz bir gün yaşamanız olası. Sizi rahatsız edebilecek insanlardan resmen kaçın bugün.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 8

Terazi

Duygusal anlamda bereketli bir gün ama cinsellik anlamında tam bir fiyasko. El ele dolaşmakla yetinin derim.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 9

Akrep

Emlakçıysanız muhteşem verimli bir gün ama kiracıysanız veya ev satın almak için iyi bir gün olmayabilir.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 10

Yay

Bugün kardeşlerle, arkadaşlarla yiyin için ama iş yapmayın, para konusuna hele hiç girmeyin derim.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Ziynet eşyanıza, taşınabilir eşyanıza bugün dikkat edin. Kaybolma, çalınma konusunda riskli bir gün.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 12

Kova

Bugün konuşmalarınızda veya bir konuda fikir üretirken abartmaktan kaçının derim. Makul olursanız kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2021) - 13

Balık

Geçmişe dair bazı mevzular önünüze dökülebilir. Hiç ilgilenmeyin konuşmada zararlı çıkan siz olabilirsiniz.

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