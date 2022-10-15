Günlük burç yorumları (15 Ekim 2022)

Ay, İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Eğitim ve bilgi odaklı olabilirsiniz, rutinin dışına çıkabileceğiniz durumlar söz konusu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Kardeşler ve yakın çevrenizle etkileşimde olabilirsiniz, yeni plan ve girişimleriniz olabilir.
BOĞA
Kazanç mücadelesinde şans sizden yana, işlerinizi yoluna koymak ve genişletmek için motive olabilirsiniz.
İKİZLER
Potansiyelinizi tam olarak ortaya koymakta isteksiz olabilirsiniz, etki alanınızı genişleteceğiniz kontaklarda bulunmanız mümkün.
YENGEÇ
Geçmişin yeterince geçmeyen anılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gelgitli bir zihin ile karar almamakta yarar var.
ASLAN
Bilgi ve deneyimlerinizi diğerleriyle paylaşacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi geliştirmeniz mümkün.
BAŞAK
Kariyer hayatınızı olumlu yönde etkileyen finansal gelişmeler yaşanabilir, dikey yönlü bir pozisyon değişikliği gerçekleşebilir.
TERAZİ
Kalbinizin sesine kulak vererek hareket edebilirsiniz. Çaba sarf ettiğiniz konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
AKREP
Sessizce çalışmayı ilke edinmiş olabilirsiniz, detaylı analizlerde bulunabilir ve ortaklı gelirlerinize odaklanabilirsiniz.
YAY
Monoton ilişkilerden uzaklaşmak isteyebilir, mental anlamda tatmin olacağınız faaliyetlerde yer alabilirsiniz.
OĞLAK
İş veriminizi dengede tutmakta zorlanabilirsiniz, iş ilişkileri ile özel hayatınız arasında kalabilirsiniz.
KOVA
İlişkilerinizdeki romantizmi sorgulayabilirsiniz. Yersiz bir şekilde mantıklı olmaya çalışmanız söz konusu olabilir.
BALIK
Ebeveyn figürleri ve aile büyükleriyle görüşmeler yapabilirsiniz. Anlamlı ilişkiler önceliğiniz olabilir.