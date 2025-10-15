Günlük burç yorumları (15 Ekim 2025)

İkizler: Bugün çevrenizle olan diyaloglarınızda dikkatli olmanız gerekebilir. Sözcükleriniz etkili ama aynı zamanda riskli de olabilir. Yanlış anlaşılmalara açık bir atmosfer söz konusu. Özellikle kısa yolculuklar, toplantılar ya da görüşmeler için dikkatli planlama yapın. Yeni bir dijital projeye başlamak ya da çevrimiçi bir eğitim almak için uygun bir zaman. Aşk hayatında karşınızdakinin ne söylediğinden çok neyi söylemediğine kulak vermek önemli. Bugün zihinler hızlı çalışıyor ama kalpler biraz yavaş, sabır kazandırır.