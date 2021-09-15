Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021

Astrolog Murat İpek'ten 15 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

15.09.2021 - 07:03

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 1

Mars Terazi burcuna geçiyor

Öyle incelik, nezaket falan bir ay daha rafa kalkıyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 2

Koç

İş konuşup anlaşma sözleşme yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gülümsediğiniz sürece her konu önünüzde çözülecek.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 3

Boğa

Eğitim alanında güzel gelişmeler olması söz konusu olabilir. Kendinizi biraz toparlayıp olabildiğince akıllıca davranın derim.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 4

İkizler

Devlet kapısından birileriyle veya yetkilerle bir olay karşısında car car tartışmaya kalkışmayın. Sessiz kalıp o densizi amirine şikayet edin derim.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 5

Yengeç

Size enteresan teklifler gelebilir, eğer bu teklifler fırsat niteliğindeyse değerlendirmenizde fayda var. Gidin üstüne.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 6

Aslan

Çalışma çevrenizle ilgili bazı tuhaflıklarla karşılaşmanız pek mümkün. O nedenle mümkün olduğunca hoşgörülü durmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 7

Başak

Çocuklarla ilgili konular bu aralar çevrenizde yaşanıyorsa çözüm yolunu sizin sırtınıza yıkmak isteyebilirler. Kararlı davranın.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 8

Terazi

Kararsızlık sizin için bugün gerçek bir işkenceye dönüşebilir. O nedenle olabildiğince kendinizi derleyip toparlamanız yararınıza olacaktır.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 9

Akrep

Kendinizi bugün daha şanslı hissedebilirsiniz. Bunda bir sorun yok elbette ama tarafsız bir gözle kendinize bakmayı başarın yoksa yanılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 10

Yay

Alacak verecek konularında eğer kötüyseniz, bu konuda bilen birinden yardım almanızda ciddi fayda var. Muhasebeciler ne güne duruyor?

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 11

Oğlak

Dış görünüşünüzle ilgili şikayetiniz, memnuniyetsizliğiniz varsa bugün biraz kendinize yatırım yapın. Ele alın kendinizi. Toparlanma zamanı.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 12

Kova

Kendiniz bugün pek bir telepatik hissedebilirsiniz. Fal baktırmak, spiritüel şeyler için pek renkli bir gün. Bu konuda gününüzü keyiflendirin derim. 

Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021 - 13

Balık

İnternete atıp kendinizi sevgili sitelerinde fır fır gezmek isteyebilirsiniz. Bence gezmeyin. Rezil olma potansiyeliniz var.

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