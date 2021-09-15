Günlük burç yorumları - 15 Eylül 2021

15.09.2021 - 07:03
Mars Terazi burcuna geçiyor
Öyle incelik, nezaket falan bir ay daha rafa kalkıyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İş konuşup anlaşma sözleşme yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gülümsediğiniz sürece her konu önünüzde çözülecek.
Boğa
Eğitim alanında güzel gelişmeler olması söz konusu olabilir. Kendinizi biraz toparlayıp olabildiğince akıllıca davranın derim.
İkizler
Devlet kapısından birileriyle veya yetkilerle bir olay karşısında car car tartışmaya kalkışmayın. Sessiz kalıp o densizi amirine şikayet edin derim.
Yengeç
Size enteresan teklifler gelebilir, eğer bu teklifler fırsat niteliğindeyse değerlendirmenizde fayda var. Gidin üstüne.
Aslan
Çalışma çevrenizle ilgili bazı tuhaflıklarla karşılaşmanız pek mümkün. O nedenle mümkün olduğunca hoşgörülü durmaya gayret edin.
Başak
Çocuklarla ilgili konular bu aralar çevrenizde yaşanıyorsa çözüm yolunu sizin sırtınıza yıkmak isteyebilirler. Kararlı davranın.
Terazi
Kararsızlık sizin için bugün gerçek bir işkenceye dönüşebilir. O nedenle olabildiğince kendinizi derleyip toparlamanız yararınıza olacaktır.
Akrep
Kendinizi bugün daha şanslı hissedebilirsiniz. Bunda bir sorun yok elbette ama tarafsız bir gözle kendinize bakmayı başarın yoksa yanılabilirsiniz.
Yay
Alacak verecek konularında eğer kötüyseniz, bu konuda bilen birinden yardım almanızda ciddi fayda var. Muhasebeciler ne güne duruyor?
Oğlak
Dış görünüşünüzle ilgili şikayetiniz, memnuniyetsizliğiniz varsa bugün biraz kendinize yatırım yapın. Ele alın kendinizi. Toparlanma zamanı.
Kova
Kendiniz bugün pek bir telepatik hissedebilirsiniz. Fal baktırmak, spiritüel şeyler için pek renkli bir gün. Bu konuda gününüzü keyiflendirin derim.
Balık
İnternete atıp kendinizi sevgili sitelerinde fır fır gezmek isteyebilirsiniz. Bence gezmeyin. Rezil olma potansiyeliniz var.