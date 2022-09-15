Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 15.09.2022 - 00:03

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 1

Ay, Boğa burcundaki transitine devam ediyor. Değişim ve dönüşüme karşı dirençli hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 2

KOÇ

İş ve çalışma alanınızdaki konforunuzu arttırmaya yönelik faaliyetleriniz olabilir. Maddi anlamda refaha ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 3

BOĞA

İnatçı ve dediğim dedik tavra bürünebilirsiniz, baskın olma arzunuz yoğun. Çevrenizle etkileşim halinde olacağınız durumlar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Tecrübe edilen deneyimlerin arka planda muhasebesi devam ediyor. Direnç gösterdiğiniz konularda inadınızı kırmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Çalışma ve emeklerin karşılığını somut olarak alabilirsiniz. Yeni başarıların kilidi açılıyor.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Konum ve sosyal statünüzü arttırmak için istekli olabilirsiniz. Lüks bir hayat için çalışmanız söz konusu.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Bakış açınızda duyguların söz sahibi olduğunu söylemek mümkün. Duygusal kararlar alarak vicdani anlamda rahatlama yoluna gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Kendi fikirlerinizi olabildiğince kapalı tutarken başkalarına karşı son derece meraklı ve doyumsuz olabilirsiniz. İlginizi kendi içinize çevirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 9

AKREP

Tarafsız olduğunuz konulardaki yönetimi eşinize veya ortağınıza paslamanız mümkün. Paylaşımda olmaya ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 10

YAY

Çalışma şartlarını iyileştirmeniz gerektiğinin farkına varabilirsiniz. Sorguladıkça farkındalığınızın artması mümkün.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Lükse ve konfora düşkünlüğünüz artabilir. Ev yaşamı ve dekorasyona dair harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 12

KOVA

Ev ve aile yaşamı gündeminizi oluşturabilir. Arsa alım satımı gibi toprak mevzuları gündemde olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022) - 13

BALIK

Yaratıcı aktivite gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz. Dil ve iletişim alanında gelişmeler yaşanabilir.

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