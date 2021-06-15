Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021)

ntv.com.tr 15.06.2021 - 00:15
Yine Satürn, Uranüs ile sahnede.
Bir bitmedi bu ikisinin kavgası! Bu yılın canına okuyan bu ikili özellikle bugünlerde toplumsal kargaşaya neden olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aşk konusunda ve çocuklarınız varsa onlarla ilgili meselelerde gayet olumlu bir gün ama yine de ufak gerilimlere açık duruyor olabilirsiniz.
Boğa
Aileden gelebilecek para veya gayri menkul ile ilgili işlerinizde hareket almak isteyebilirsiniz. Ne yapacağınıza doğru karar vermeniz gerekebilir.
İkizler
Uzun süredir beklediğiniz olumlu haberler bugün önünüze gelebilir. Veya bu konuda olumlu ışığı görmeniz olası. Eskiden gelen işleri toparlayın.
Yengeç
Çok daha huzurlu hissedeceğiniz bir günden geçmeniz olası. Kendinizi toparlamak adına ve olumlu kararlar almak adına iyi bir gün diyebiliriz.
Aslan
Bugün abartılı tutum ve davranışlardan uzak durmanız gerekecek. Kendinizi büyük laflar ederken bulabilirsiniz. Sözcüklere dikkat!
Başak
İş ve kariyer, iş veren konularında pozitif bir gün; bu alanda yapmanız gerekenler, talepleriniz varsa ortaya koymanızda fayda var diyebiliriz.
Terazi
Olumlu anlamda gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün. Devlet daireleri ile bir işiniz varsa sadece bu konuda biraz daha dikkatli olmanız yeterli.
Akrep
Bugün bir şeyler kazanıp elde edeceğim derken var olanı kaybetme riskinizin de olduğunu hatırlatmak isterim. Var olanı korumanız daha iyi.
Yay
Devlet daireleri ile işleriniz varsa veya bu konuda bir hareketlilik içine girmeniz gerekiyorsa başlayabilirsiniz. Önceden gelen bir şeyse kesin yapın.
Oğlak
Arkadaşlarınızla, yakın çevrenizle gerginlikler yaşama olasılığınız hayli fazla dikkatinizi başka konulara çekerseniz daha rahat bir gün geçer diyebiliriz.
Kova
Ortaklık ve iş konularında daha temkinli ve daha oturaklı olmaya bakın. Bu konuda bazı abartılı taleplere maruz kalabilirsiniz. Nazikçe öteleyin.
Balık
Sağlık konusunda olumlu gelişmelere açık bir gün. Ve ayrıca evcil hayvanınız varsa ve onun eksiklerini toparlamak içinde iyi bir gün.