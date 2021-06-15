Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 15.06.2021 - 00:15

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 1

Yine Satürn, Uranüs ile sahnede.

Bir bitmedi bu ikisinin kavgası! Bu yılın canına okuyan bu ikili özellikle bugünlerde toplumsal kargaşaya neden olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 2

Koç

Aşk konusunda ve çocuklarınız varsa onlarla ilgili meselelerde gayet olumlu bir gün ama yine de ufak gerilimlere açık duruyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 3

Boğa

Aileden gelebilecek para veya gayri menkul ile ilgili işlerinizde hareket almak isteyebilirsiniz. Ne yapacağınıza doğru karar vermeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 4

İkizler

Uzun süredir beklediğiniz olumlu haberler bugün önünüze gelebilir. Veya bu konuda olumlu ışığı görmeniz olası. Eskiden gelen işleri toparlayın.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 5

Yengeç

Çok daha huzurlu hissedeceğiniz bir günden geçmeniz olası. Kendinizi toparlamak adına ve olumlu kararlar almak adına iyi bir gün diyebiliriz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 6

Aslan

Bugün abartılı tutum ve davranışlardan uzak durmanız gerekecek. Kendinizi büyük laflar ederken bulabilirsiniz. Sözcüklere dikkat!

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 7

Başak

İş ve kariyer, iş veren konularında pozitif bir gün; bu alanda yapmanız gerekenler, talepleriniz varsa ortaya koymanızda fayda var diyebiliriz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 8

Terazi

Olumlu anlamda gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün. Devlet daireleri ile bir işiniz varsa sadece bu konuda biraz daha dikkatli olmanız yeterli.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 9

Akrep

Bugün bir şeyler kazanıp elde edeceğim derken var olanı kaybetme riskinizin de olduğunu hatırlatmak isterim. Var olanı korumanız daha iyi.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 10

Yay

Devlet daireleri ile işleriniz varsa veya bu konuda bir hareketlilik içine girmeniz gerekiyorsa başlayabilirsiniz. Önceden gelen bir şeyse kesin yapın.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 11

Oğlak

Arkadaşlarınızla, yakın çevrenizle gerginlikler yaşama olasılığınız hayli fazla dikkatinizi başka konulara çekerseniz daha rahat bir gün geçer diyebiliriz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 12

Kova

Ortaklık ve iş konularında daha temkinli ve daha oturaklı olmaya bakın. Bu konuda bazı abartılı taleplere maruz kalabilirsiniz. Nazikçe öteleyin.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021) - 13

Balık

Sağlık konusunda olumlu gelişmelere açık bir gün. Ve ayrıca evcil hayvanınız varsa ve onun eksiklerini toparlamak içinde iyi bir gün.

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