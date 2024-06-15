Günlük burç yorumları (15 Haziran 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün ilişkiler açısından olumlu gelişmeler olabilir. Duygularımızı daha rahat ifade edebilmek, koruyucu olmak, bağlantı kurmak ve kendi sınırlarımızı belirleyebilmek adına başkalarıyla olan ilişkilerimizi düzenlemek isteyebiliriz. Gökyüzünde ilişkiler ve ortaklıkları olumlu etkileyen göksel bir uyum var. Mars ile Plüton arasındaki dik açı etkisini devam ettiriyor. Bugün Terazi burcundaki Ay Plüton’u destekler nitelikte ve üstelik Jüpiter’den de destek alıyor. Bu olumlu enerji harekete geçerken abartılı davranışlar sergilenebileceğini de gösteriyor. Orta yolu bulmaya çalışırken beklenmedik sorunlar ile yüzleşmeniz gerekebilir.