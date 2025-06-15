Günlük burç yorumları (15 Haziran 2025)

Boğa

Bugün maddi konular üzerine düşünebilirsin. Geleceğe dair yatırım planları ya da harcamalarını gözden geçirmek için uygun bir gün. Kararlarını alırken sezgilerin kadar gerçekçi tarafını da devreye sokman sana kazanç sağlar. Aşk hayatında sürpriz bir gelişme olabilir. Partnerinle paylaştığınız bir an, ilişkinizi farklı bir boyuta taşıyabilir.

Maddi ya da manevi, hangi değere yatırım yapacağını iyi belirle. Bugünün kararı, yarının yönünü belirleyebilir.