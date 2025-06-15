Günlük burç yorumları (15 Haziran 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Haziran 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün çevrendeki insanlarla kurduğun ilişkiler seni hem besleyebilir hem de yorabilir. Özellikle ailevi konular ya da yakın arkadaşlarla ilgili bir gündem oluşabilir. İnsanların senden beklentileri artarken, sen de kendi sınırlarını net bir şekilde çizmek isteyebilirsin. Aşk hayatında dürüstlük ve açık iletişim öne çıkıyor. Dışa dönük yapın sayesinde biriyle yakınlaşma ihtimalin var. Bugün empatiyle ama taviz vermeden ilerlemelisin. Herkesin ihtiyaçlarını gözetirken, kendi duygularını arka plana atma.