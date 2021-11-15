Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 00:13
Aşırılığa ve abartıya yatkın olabiliriz
Gereksiz kibir ve ukala davranışlardan kesinlikle uzak kalmanız gereken bir gün.
Koç
Başkaları bugün size daha kolay güvenir ve bunu mutlu bir anlaşma takip edebilir. Siz yine de temkinli olun.
Boğa
Bugün daha fazla anlam aramayı tercih edebilirsiniz, ancak gerçekçi olmayan beklentilere dikkat etmelisiniz.
İkizler
Duygularınız hoş şekillerde yoğunlaşma eğiliminde. Küçük bağlantı kesintileri veya gecikmeler olsa bile müzakere edin.
Yengeç
Çizgiyi geçme konusunda anlaşmazlıklar veya belirli bir yolu izlemeniz gerekip gerekmediği konusunda endişeler olabilir.
Aslan
Başkalarının sizi net olarak göremeyebileceğini veya şu an için davranışlarınızı yanlış anlayabileceklerini unutmayın.
Başak
İşiniz, sağlığınız ve alışkanlıklarınız bugünlerde hayatınızda güçlü temalar olsa da bugün bu konularda karmaşık olabilirsiniz.
Terazi
Rastgele tepki vermek yerine belirsizliğinizi tanımayı hedefleyin. En büyük erdem kendinizi bilmeniz.
Akrep
Fikirlerinizi veya duygularınızı çok hızlı ifade etmemek daha iyi olabilir. Bunun yerine, sağduyunuzu kullanın.
Yay
Arzularınızı hissedin ve onlardan zevk alın, ancak gerçek olamayacak kadar ani veya aşırı güçlü olanlara karşı biraz dikkatli olun.
Oğlak
Bir ilişki yoluyla kendinizin gizli yönlerini keşfediyor ve bunu daha güçlü hissediyor olabilirsiniz.
Kova
Günün ilk yarısı muhtemelen pişmanlık veya suçluluk şeklinde belirgin bir engele rastlayabilirsiniz.
Balık
Güvensizlikler veya psikolojini tetikleyen noktalar, özellikle arkadaşlarınız ve sevgiliniz arasında bir soruna neden olabilir.