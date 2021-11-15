Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 00:13

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 1

Aşırılığa ve abartıya yatkın olabiliriz

Gereksiz kibir ve ukala davranışlardan kesinlikle uzak kalmanız gereken bir gün.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 2

Koç

Başkaları bugün size daha kolay güvenir ve bunu mutlu bir anlaşma takip edebilir. Siz yine de temkinli olun.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 3

Boğa

Bugün daha fazla anlam aramayı tercih edebilirsiniz, ancak gerçekçi olmayan beklentilere dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 4

İkizler

Duygularınız hoş şekillerde yoğunlaşma eğiliminde. Küçük bağlantı kesintileri veya gecikmeler olsa bile müzakere edin.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Çizgiyi geçme konusunda anlaşmazlıklar veya belirli bir yolu izlemeniz gerekip gerekmediği konusunda endişeler olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 6

Aslan

Başkalarının sizi net olarak göremeyebileceğini veya şu an için davranışlarınızı yanlış anlayabileceklerini unutmayın.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 7

Başak

İşiniz, sağlığınız ve alışkanlıklarınız bugünlerde hayatınızda güçlü temalar olsa da bugün bu konularda karmaşık olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 8

Terazi

Rastgele tepki vermek yerine belirsizliğinizi tanımayı hedefleyin. En büyük erdem kendinizi bilmeniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 9

Akrep

Fikirlerinizi veya duygularınızı çok hızlı ifade etmemek daha iyi olabilir. Bunun yerine, sağduyunuzu kullanın.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 10

Yay

Arzularınızı hissedin ve onlardan zevk alın, ancak gerçek olamayacak kadar ani veya aşırı güçlü olanlara karşı biraz dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Bir ilişki yoluyla kendinizin gizli yönlerini keşfediyor ve bunu daha güçlü hissediyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 12

Kova

Günün ilk yarısı muhtemelen pişmanlık veya suçluluk şeklinde belirgin bir engele rastlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2021) - 13

Balık

Güvensizlikler veya psikolojini tetikleyen noktalar, özellikle arkadaşlarınız ve sevgiliniz arasında bir soruna neden olabilir.

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