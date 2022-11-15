Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022)

Ay, Aslan burcuna geçti. Bu geçişle birlikte kendinizi göstermekten keyif alabilir, hoşnut olduğunuz alanlara vakit ayırabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Aşkın kitabını yazmayı düşünerek romantik ilişkilere çekilebilirsiniz. Size ihtiyaç duyan insanlarla bir arada olmanız mümkün.
BOĞA
Ev ve aile yaşamında benmerkezci bir tavırda olabilirsiniz. Aile büyükleri ile yeni etkileşimler oluşabilir.
İKİZLER
Acele etmekten kaçının derim. Engel tanımadan fikirlerinizi gerçekleştirmeye çalışabilir, yakın çevrenizden de destek görebilirsiniz.
YENGEÇ
Özdeğer ve farkındalık teması ile kendi değerinizi anlama yolunda olabilirsiniz. Özgüven tazelemesi ile farklı girişimlerde bulunabilirsiniz.
ASLAN
Işıldayıp parıldamak için oldukça hazır olabilirsiniz. Aklınızdaki konum ve makama ulaşmaya istekli olmanız mümkün.
BAŞAK
Gururunuzu kıran noktalara takılı kalarak düşünceli bir ruh haline bürünmeye meyilli olabilirsiniz. Alçakgönüllü tavrınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.
TERAZİ
Sosyal ortamların göz bebeği olabilir, liderlik etmeniz gereken durumlarla baş başa kalabilirsiniz. Denge derken aşırıya kaçmamakta yarar var.
AKREP
Kariyer hayatına patron ve aile büyüğü desteği gelebilir. Otoriteleriniz tarafından takdire şayan görülebilirsiniz.
YAY
Düşüncelerde fanatizm göstermekten keyif alabilirsiniz, inandığınız doğruları savunmak farklı kapıları aralayabilir.
OĞLAK
Giderlerle artış söz konusu olabilir, harcamalarınızı gözden geçirmek yahut kaynaklarınızı arttırma yoluna gidebilirsiniz.
KOVA
Romantik ilişkilerinizde ve diğer birlikteliklerinizde kendinizi büyütme eğiliminde olabilirsiniz. Ben ve biz dengesi biraz şaşırabilir.
BALIK
Artistik kabiliyetlerinizi iş hayatında sergilemekten keyif alabilir, hünerlerinizle göz doldurabilirsiniz. Abartılı hareketler yerinde iyidir.