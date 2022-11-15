Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 1

Ay, Aslan burcuna geçti. Bu geçişle birlikte kendinizi göstermekten keyif alabilir, hoşnut olduğunuz alanlara vakit ayırabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Aşkın kitabını yazmayı düşünerek romantik ilişkilere çekilebilirsiniz. Size ihtiyaç duyan insanlarla bir arada olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Ev ve aile yaşamında benmerkezci bir tavırda olabilirsiniz. Aile büyükleri ile yeni etkileşimler oluşabilir.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Acele etmekten kaçının derim. Engel tanımadan fikirlerinizi gerçekleştirmeye çalışabilir, yakın çevrenizden de destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Özdeğer ve farkındalık teması ile kendi değerinizi anlama yolunda olabilirsiniz. Özgüven tazelemesi ile farklı girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Işıldayıp parıldamak için oldukça hazır olabilirsiniz. Aklınızdaki konum ve makama ulaşmaya istekli olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Gururunuzu kıran noktalara takılı kalarak düşünceli bir ruh haline bürünmeye meyilli olabilirsiniz. Alçakgönüllü tavrınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Sosyal ortamların göz bebeği olabilir, liderlik etmeniz gereken durumlarla baş başa kalabilirsiniz. Denge derken aşırıya kaçmamakta yarar var.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 9

AKREP

Kariyer hayatına patron ve aile büyüğü desteği gelebilir. Otoriteleriniz tarafından takdire şayan görülebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 10

YAY

Düşüncelerde fanatizm göstermekten keyif alabilirsiniz, inandığınız doğruları savunmak farklı kapıları aralayabilir.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Giderlerle artış söz konusu olabilir, harcamalarınızı gözden geçirmek yahut kaynaklarınızı arttırma yoluna gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 12

KOVA

Romantik ilişkilerinizde ve diğer birlikteliklerinizde kendinizi büyütme eğiliminde olabilirsiniz. Ben ve biz dengesi biraz şaşırabilir.

Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022) - 13

BALIK

Artistik kabiliyetlerinizi iş hayatında sergilemekten keyif alabilir, hünerlerinizle göz doldurabilirsiniz. Abartılı hareketler yerinde iyidir.

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