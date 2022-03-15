Günlük burç yorumları (15 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 00:29
Ay Aslan burcunda ilerliyor. Kendinizi geliştirmek, alanınızda gözde olmak isteyebilirsiniz. Ego savaşlarından kaçınıp bütüncül olmaya çalışmakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yeni flörtler ve heyecanlı ilişkilere başlayabilirsiniz. Kendinizi enerjik ve zinde hissedebilirsiniz.
Boğa
Sevdiklerinizi şımartmak, verdiğiniz değeri gözler önüne sermek isteyebilirsiniz.
İkizler
Keskin zekanız bugün iletişimde aktif ve etkin rol almanızı sağlayabilir. Olayları çabucak kavrama potansiyeline sahipsiniz.
Yengeç
Gelirlerinizde artış yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha canlı ve coşkulu hissedebilirsiniz.
Aslan
İhtişamlı ve ışıltılı hissedebilirsiniz. Enerjiniz etrafınızdakilere yansıyabilir, keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
Başak
İçsel motivasyonunuz oldukça iyi, bazı konularda gurur yapabilirsiniz. Her şey düşündüğünüz gibi olmayabilir.
Terazi
Yeni işlere girişebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamı havanız ile sarabilirsiniz.
Akrep
Ebeveynleriniz ile içinizi ısıtacak diyaloglarda bulunabilirsiniz. Kendinizi amaçlarınıza yaklaştırdığınızı hissedebilirsiniz.
Yay
Yazılı iletişim işlerinde harikalar yaratabilirsiniz. Eğitim konusunda başarılı olabilirsiniz. Desteklendiğinizi hissedebilirsiniz.
Oğlak
Eşinizle güzel zamanlar geçirebilir, kendinizi değerli hissettiren anlar yaşayabilirsiniz.
Kova
İlişkilerinizde ben demekten çekinmeyeceğiniz bir gün. Bu tavrınız dikkatleri çekse de doğruluğunu siz karar verebilirsiniz.
Balık
İş yerinizde harikalar yaratabilir, konforunuzu arttırmak için yeniliklere gidebilirsiniz.