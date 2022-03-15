Günlük burç yorumları (15 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 00:29

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 1

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Kendinizi geliştirmek, alanınızda gözde olmak isteyebilirsiniz. Ego savaşlarından kaçınıp bütüncül olmaya çalışmakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 2

Koç

Yeni flörtler ve heyecanlı ilişkilere başlayabilirsiniz. Kendinizi enerjik ve zinde hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 3

Boğa

Sevdiklerinizi şımartmak, verdiğiniz değeri gözler önüne sermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 4

İkizler

Keskin zekanız bugün iletişimde aktif ve etkin rol almanızı sağlayabilir. Olayları çabucak kavrama potansiyeline sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 5

Yengeç

Gelirlerinizde artış yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha canlı ve coşkulu hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 6

Aslan

İhtişamlı ve ışıltılı hissedebilirsiniz. Enerjiniz etrafınızdakilere yansıyabilir, keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 7

Başak

İçsel motivasyonunuz oldukça iyi, bazı konularda gurur yapabilirsiniz. Her şey düşündüğünüz gibi olmayabilir.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 8

Terazi

Yeni işlere girişebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamı havanız ile sarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 9

Akrep

Ebeveynleriniz ile içinizi ısıtacak diyaloglarda bulunabilirsiniz. Kendinizi amaçlarınıza yaklaştırdığınızı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 10

Yay

Yazılı iletişim işlerinde harikalar yaratabilirsiniz. Eğitim konusunda başarılı olabilirsiniz. Desteklendiğinizi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 11

Oğlak

Eşinizle güzel zamanlar geçirebilir, kendinizi değerli hissettiren anlar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 12

Kova

İlişkilerinizde ben demekten çekinmeyeceğiniz bir gün. Bu tavrınız dikkatleri çekse de doğruluğunu siz karar verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2022) - 13

Balık

İş yerinizde harikalar yaratabilir, konforunuzu arttırmak için yeniliklere gidebilirsiniz.

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